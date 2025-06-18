У ніч на 18 червня Ізраїль здійснив масштабні удари по Тегерану, столиці Ірану, що призвели до потужних вибухів. Це стало відповіддю на попередні атаки Ірану та знаменує новий виток напруженості у регіоні. Про це повідомляє The New York Times, інформує Завтра.UA.

Ізраїльські військові випустили попередження про евакуацію для жителів 18-го округу Тегерана – одного з найбідніших районів іранської столиці, розташованого на південь від міжнародного аеропорту Мехрабад, який використовується внутрішніми авіалініями та іранськими ВПС. У попередженні зазначалося, що операція «розпочнеться найближчими годинами».

За даними ЗМІ, Ізраїль також проводить підриви нафтопереробних заводів в Ірані, що свідчить про цілеспрямовані удари по критичній інфраструктурі країни.

Очікування підтримки США та ядерна програма

Ізраїль уважно стежить за рішенням президента США Дональда Трампа щодо можливої підтримки в атаках на Іран, зокрема щодо вразливих об’єктів ядерної програми. За повідомленнями CNN, високопоставлений ізраїльський чиновник зазначив, що Ізраїль очікує на позицію Трампа щодо завершення розпочатої кампанії проти Тегерана. Представники обох країн постійно консультуються щодо ходу бойових дій на іранській території та потенційної участі США в операції.

Ізраїльський 12-й канал повідомив, що США приєднаються до війни проти Ірану найближчим часом. Ця інформація з’явилася після того, як президент Трамп відмовився від направлення високопосадовців на зустріч з Іраном для спроби досягти угоди.

Крім того, високопоставлені чиновники повідомили Axios, що Трамп серйозно розглядає напад на Іран і проводить важливу зустріч зі своїми радниками.

Заява Ірану та повітряна перевага Ізраїлю

Після цих новин іранське державне телебачення повідомило: «сьогодні ввечері нас очікує сюрприз, який світ запам’ятає на віки». Ця заява підкреслює зростаючу напруженість та можливість подальшої ескалації.

Варто нагадати, що протягом 48 годин після початку нового загострення на Близькому Сході, Ізраїль заявив про забезпечення переваги в повітрі над західною частиною Ірану, включно з Тегераном. Це досягнення підкреслює значні можливості ізраїльської авіації, яку порівнюють з неефективністю російських ВПС за 3,5 роки повномасштабної війни проти України.