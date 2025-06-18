Високопосадовець адміністрації Трампа Кіт Келогг найближчими днями планує відвідати Білорусь для зустрічі з президентом Олександром Лукашенком. Цей візит, про який повідомило агентство Reuters з посиланням на чотири джерела, обізнані з питанням, відбувається на тлі глухого кута в переговорах про припинення вогню між Україною та Росією, інформує Завтра.UA.

Якщо зустріч відбудеться, Келогг стане найвищим посадовцем США, який відвідав авторитарну державу за останні роки. Точний порядок денний зустрічі залишається неясним, однак Келогг у приватних розмовах представив поїздку як крок, що може допомогти розпочати мирні переговори, спрямовані на припинення війни Росії проти України. Про це повідомили два джерела на умовах анонімності, оскільки поїздка не була офіційно оголошена.

Державний департамент США та посольство Білорусі у Вашингтоні відмовилися від коментарів. Келогг та Білий дім також не відповіли на запити про коментарі. Варто зазначити, що планування таких поїздок вимагає ретельного обговорення, і існує ймовірність, що поїздка може бути скасована або змінена в останній момент.

Історія відносин та поточний контекст

Останній візит США найвищого рівня до Білорусі відбувся у 2020 році, коли Державний секретар Майк Помпео відвідав країну під час першого терміну Трампа. Тоді цей візит був частиною кампанії, спрямованої на покращення відносин з Білоруссю на тлі напруженості між Мінськом та Москвою.

Однак, наступник Трампа, президент-демократ Джо Байден, змінив курс після президентських виборів у Білорусі 2020 року, які міжнародні спостерігачі засудили як невільні та несправедливі. Після виборів Білорусь зіткнулася з масовими вуличними протестами та жорстокими репресіями, що призвело до того, що західні країни значною мірою ігнорували її. США призупинили діяльність свого посольства у 2022 році, коли стало очевидно, що Білорусь підтримуватиме Росію у її вторгненні в Україну.

Поновлення зусиль адміністрації Трампа

Під час другого терміну Трампа адміністрація поновила свої зусилля щодо встановлення робочих відносин з Білоруссю. Один американський чиновник повідомив Reuters, що адміністрація Трампа внутрішньо обговорювала способи виведення Мінська зі сфери впливу Москви та наближення його до орбіти впливу Вашингтона, хоча б незначно.

У лютому заступник помічника державного секретаря Крістофер Сміт та ще два чиновники Державного департаменту здійснили поїздку до Білорусі з метою повернення трьох політичних в’язнів. За повідомленнями The New York Times, Сміт у приватних розмовах описав поїздку як перший крок до потенційної угоди, яка передбачає звільнення десятків політичних в’язнів в обмін на послаблення санкцій США. Окремий високопосадовець США вказав на звільнення Білоруссю 30 квітня 47-річного натуралізованого громадянина США Юраса Зянковича як на ознаку того, що Лукашенко прагне покращити відносини з Вашингтоном.

Незважаючи на ці зусилля, західні дипломати висловлюють скептицизм щодо спроб США завоювати Білорусь, яка залишається міцно пов’язаною зі своїм сусідом Росією та має з нею глибокі економічні зв’язки. Візит Келлогга, якщо він відбудеться, стане черговою перевіркою можливості змінити цей статус-кво.

Нагадаємо, раніше Келлог розповів про те, як може завершитися війна Росії проти України.