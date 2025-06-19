В Україні знову вибухнув скандал, що б’є по довірі до процесу відбудови та ефективності використання коштів під час війни. Цього разу мова йде про привласнення колосальної суми – понад 240 мільйонів гривень, які мали піти на відновлення критично важливого водогону до Кривого Рогу після руйнівного підриву Каховської ГЕС, інформує Завтра.UA.

Корупційна павутина: Хто підозрювані?

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру п’ятьом особам, безпосередньо причетним до масштабної корупційної схеми. Серед них – не просто рядові виконавці, а фігуранти, чиї прізвища викликають особливе занепокоєння: власник та представник однієї з найбільших шляхобудівних компаній України. Цей факт свідчить про глибоке проникнення корупції у стратегічно важливі проєкти. До злочинної схеми були залучені також інженерно-технічні працівники підконтрольних підприємств, що демонструє чітко налагоджений механізм розкрадання.

Усім підозрюваним інкриміновано заволодіння чужим майном, вчинене в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України). Санкції цієї статті передбачають суворе покарання за злочини, що підривають національну безпеку та добробут громадян у найважчий для країни час.

Схема розкрадання: Як “відмивали” мільйони на воді?

За даними слідства, механізм розкрадання був цинічним і продуманим до дрібниць. Кошти, виділені на будівництво водогону «Річка Інгулець – Південне водосховище» – проєкт, що мав забезпечити водою тисячі мешканців Кривого Рогу, – розкрадалися через систематичне завищення цін на будівельні матеріали.

Представники підрядної компанії, зловживаючи своїм доступом до державних коштів, закуповували необхідні матеріали через низку підконтрольних фірм. Ці так звані «фірми-прокладки» постачали матеріали головному підряднику вже з разючою переплатою – понад 40% від їхньої реальної ринкової вартості. Тобто, майже половина бюджетних коштів просто випаровувалася в кишенях корупціонерів.

Фабрикація документів: Легалізація краденого

Щоб надати цій злочинній схемі вигляду законності, підозрювані ретельно готували фальшиві комерційні пропозиції зі штучно завищеними цінами. Ці роздуті ціни потім включалися до офіційної звітності та актів виконаних робіт, створюючи ілюзію правомірності витрат. Особливо обурливим є той факт, що, за висновками слідства, такі «розрахунки» закладалися ще на етапі формування кошторису. Це свідчить про заздалегідь сплановану операцію з розкрадання державних коштів, а не про спонтанну нагоду.

Збитки та докази: Мільйони з повітря

Загальна сума збитків, завданих державі та українському народу, за висновками експертів, становить понад 240 мільйонів гривень. Ці гроші, які могли б бути використані для реальної допомоги постраждалим від війни та відбудови зруйнованих регіонів, були цинічно привласнені.

В ході обшуків в офісах компаній та за місцями проживання підозрюваних вилучено значну кількість доказів: документацію, техніку та інші носії інформації, які, за даними слідства, підтверджують факт вчинення злочину та розкривають масштаби корупційної мережі.

Подальші кроки: Відповідальність неминуча?

Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів підозрюваним, що стане першим кроком на шляху до справедливого покарання. Досудове розслідування у цій резонансній справі здійснюється Головним слідчим управлінням Національної поліції України за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Нагадаємо, раніше ДБР розкрило схему привласнення 35 млн грн на військових закупівлях.