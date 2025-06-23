Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) успішно завершили досудове розслідування, що викрило зухвалу корупційну схему в одній з військових частин на Донеччині. Троє офіцерів, зловживаючи своїм службовим становищем, систематично розкрадали пально-мастильні матеріали, створюючи “надлишки” навіть в умовах повномасштабної війни, коли кожен літр пального є на вагу золота для фронту, інформує Завтра.UA.

Деталі корупційної схеми

Організатором цього цинічного злочину виявився командир батальйону матеріального забезпечення. До своєї протиправної діяльності він залучив свого заступника та офіцера штабу. За даними слідства, посадовці діяли за налагодженою схемою: вони штучно завищували показники витрат пального у документації за нібито здійснені виїзди службового транспорту. Насправді ж, автомобілі або взагалі не виїжджали, або проїжджали значно менші відстані, ніж було зазначено в офіційних паперах.

Продаж “надлишків” та розподіл прибутків

Отримане таким шахрайським шляхом “надлишкове” пальне фігуранти безсоромно продавали цивільним особам. Виручені кошти, як встановлено, ділилися між собою. Ця злочинна діяльність тривала протягом декількох місяців – з вересня 2024 року по січень 2025 року, завдаючи значних збитків державі та підриваючи боєздатність військової частини в критично важливий для країни період.

Вилучене майно та обвинувачення

У межах проведених слідчих дій ДБР вдалося вилучити 8 тонн пального, яке буде повернуто до військової частини. Цей обсяг, ймовірно, є лише частиною того, що було розкрадено за весь період функціонування корупційної схеми.

Командира батальйону матеріального забезпечення та його спільників обвинувачують у викраденні військового майна, вчиненому організованою групою в умовах воєнного стану. Їхні дії кваліфіковано за ч. 3, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 410 Кримінального кодексу України.

Можливе покарання та подальші дії

Санкція статей, за якими висунуто обвинувачення, передбачає суворе покарання – позбавлення волі на строк до 15 років. Процесуальне керівництво у цій справі здійснювала Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

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