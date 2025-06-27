В останні місяці Україна стикається з безпрецедентною кількістю масованих, комбінованих російських ракетних атак та атак безпілотників. Сотні безпілотників щоночі обрушуються на українські міста, несучи руйнування, смерть, перевантажуючи системи протиповітряної оборони та тероризуючи населення. Ця російська тактика, що ґрунтується на масованому використанні іранських безпілотників Shahed 136, стрімко поширюється. Про це пише Le Monde, інформує Завтра.UA.

Президент України Володимир Зеленський оголосив, що тільки в червні Росія випустила майже 3000 безпілотників «Шахед» по території України. Це становить близько 10 відсотків від загальної кількості таких безпілотників, використаних за понад три роки війни. Хоча більшість цих пристроїв збиваються засобами протиповітряної оборони, запуск їх сотнями ускладнює їх знищення, створюючи значне навантаження на українську систему ППО.

Масштабне виробництво дронів у Росії: Залежність відпадає від Ірану

За даними Le Monde, Росія може дозволити собі ці безперервні залпи, оскільки значно збільшила свої виробничі потужності. Спочатку імпортований з Ірану, безпілотник-камікадзе тепер виробляється безпосередньо в Російській Федерації, що дозволяє Москві не залежати від поставок з Ірану та підтримувати високі темпи атак.

Залучення африканських жінок до збірки дронів: Обіцянки та реальність

Несподіваним аспектом нарощування виробництва є залучення сотень молодих африканських жінок до збірки дронів у Татарстані. Ці жінки переважно походять з Уганди, Малі, Камеруну, Сьєрра-Леоне, Ботсвани, Зімбабве та Південного Судану.

Їм обіцяють заробітну плату у розмірі 426-681 євро, що значно перевищує їхні доходи на батьківщині, а також “унікальну можливість змінити хід життя”. Однак, як зазначає Le Monde, характер роботи, яка на них чекає, заздалегідь не повідомляється. Таким чином, молоді жінки приїжджають до Росії під обіцянки професійної підготовки та високої оплати праці, не підозрюючи, що їм доведеться збирати смертоносну зброю.

Логістика та постачання компонентів

Поряд із заводом з виробництва безпілотників побудовано новий логістичний центр. Залізницею з Китаю туди доставляються верстати, двигуни, електронні компоненти та полімери, що свідчить про налагоджену систему постачання та масштабне виробництво.

Ця ситуація підкреслює стратегічне прагнення Росії до нарощування власного військового потенціалу, а також викликає занепокоєння щодо етичних аспектів залучення іноземних громадян до виробництва зброї без повного інформування про характер їхньої праці.

Нагадаємо, раніше ми писали про реалії фронту: Пехньо розкриває, чому росіяни просуваються.