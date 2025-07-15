Київські правоохоронці викрили схеми, що завдали бюджету столиці та приватному підприємству понад 46 мільйонів гривень збитків. Київська міська прокуратура спільно з іншими правоохоронними органами продовжила системну роботу з викриття зловживань у комунальних підприємствах. У результаті цієї операції, підозри отримали шість посадовців, трьох з яких було затримано. Їм інкримінують завдання масштабних збитків столичному бюджету та приватному підприємству на суму понад 46 мільйонів гривень, інформує Завтра.UA.

Незаконна перереєстрація землі та шахрайство

Однією з підозрюваних є державний реєстратор Департаменту з питань реєстрації КМДА. Їй інкримінують незаконну перереєстрацію права власності на земельну ділянку в центрі столиці. Її дії кваліфіковано як пособництво у шахрайстві, зловживання службовими повноваженнями та несанкціонована зміна інформації в автоматизованих системах (ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 365-2 КК України).

Затримання та підозри за розтрату майна

Затримано та повідомлено про підозри за розтрату майна (ч. 4 ст. 191 КК України) трьох посадовців:

Начальника КП «ШЕУ Деснянського району м. Києва».

Директора Українського державного науково-дослідного та проєктного інституту «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ».

Посадовця Управління освіти Оболонської РДА.

Службова недбалість у комунальних підприємствах

Ще двоє посадовців комунальних підприємств отримали підозри за службову недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України):

Начальниця відділу публічних закупівель спеціалізованого комунального підприємства «Київтелесервіс».

Директор Муніципального академічного камерного хору «Київ».

Відсторонення від посад: Наступні кроки

Київська міська прокуратура планує скеровувати до судів клопотання про відсторонення всіх підозрюваних від займаних посад. Це рішення є частиною системної роботи правоохоронців, спрямованої на боротьбу з корупцією в комунальних підприємствах столиці та забезпечення ефективного використання бюджетних коштів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, як шоу “Супермама” допомогло викрити незадекларовані активи прокурора.