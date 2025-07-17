Сьогодні, 17 липня 2025 року, Верховна Рада України затвердила новий склад Кабінету Міністрів під керівництвом Прем’єр-міністра Юлії Свириденко, інформує Завтра.UA. Призначення відбулося після тривалих обговорень та консультацій, що завершилися успішним голосуванням у парламенті. Новий уряд покликаний продовжити реформи та забезпечити стабільний розвиток країни в умовах викликів сьогодення.

Ключові призначення в новому складі Кабінету Міністрів:

Михайло Федоров обійме посаду Першого віцепрем’єр-міністра України – Міністра цифрової трансформації України . Його завданням залишиться подальша розбудова цифрової держави та впровадження інноваційних рішень у всіх сферах життя.

обійме посаду . Його завданням залишиться подальша розбудова цифрової держави та впровадження інноваційних рішень у всіх сферах життя. Олексій Кулеба призначений на посаду Віцепрем’єр-міністра з питань відновлення України – Міністра розвитку громад та територій . Перед ним стоятиме важливе завдання відбудови та розвитку регіонів, що постраждали від конфлікту, а також децентралізації та зміцнення місцевого самоврядування.

призначений на посаду . Перед ним стоятиме важливе завдання відбудови та розвитку регіонів, що постраждали від конфлікту, а також децентралізації та зміцнення місцевого самоврядування. Тарас Качка став Віцепрем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України . Його діяльність буде зосереджена на прискоренні інтеграції України до Європейського Союзу та НАТО, а також на координації відповідних реформ.

став . Його діяльність буде зосереджена на прискоренні інтеграції України до Європейського Союзу та НАТО, а також на координації відповідних реформ. Матвій Бідний очолить Міністерство молоді та спорту України .

очолить . Герман Галущенко призначений на посаду Міністра юстиції України .

призначений на посаду . Світлана Гринчук обійматиме посаду Міністерки енергетики України .

обійматиме посаду . Наталія Калмикова очолить Міністерство у справах ветеранів .

очолить . Ігор Клименко залишиться на посаді Міністра внутрішніх справ України .

залишиться на посаді . Оксен Лісовий продовжить керувати Міністерством освіти і науки України .

продовжить керувати . Віктор Ляшко збереже портфель Міністра охорони здоров’я України .

збереже портфель . Сергій Марченко знову очолить Міністерство фінансів України .

знову очолить . Олексій Соболев призначений Міністром економіки, довкілля та сільського господарства України . Важливим кроком стало об’єднання трьох міністерств в одне, що покликане оптимізувати управління та підвищити ефективність роботи у цих стратегічно важливих напрямках.

призначений . Важливим кроком стало об’єднання трьох міністерств в одне, що покликане оптимізувати управління та підвищити ефективність роботи у цих стратегічно важливих напрямках. Денис Улютін очолить новостворене Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності.

Варто зазначити, що раніше стало відомо про перехід Ольги Стефанішиної, яка обіймала посаду віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, на нову ключову посаду, деталі якої будуть оголошені пізніше.

Формування нового уряду під керівництвом Юлії Свириденко знаменує собою початок нового етапу в розвитку України. Очікується, що оновлений склад Кабінету Міністрів продемонструє високу ефективність у реалізації поставлених завдань та забезпечить подальший рух країни вперед.