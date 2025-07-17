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Четвер, 17 Липня, 2025
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Сформовано новий уряд під керівництвом Свириденко

Політика
Оновлено:
Автор Klinova Vladislava
Новий Кабмін Свириденко: Верховна Рада затвердила склад уряду
Новий Кабмін Свириденко: Верховна Рада затвердила склад уряду

Сьогодні, 17 липня 2025 року, Верховна Рада України затвердила новий склад Кабінету Міністрів під керівництвом Прем’єр-міністра Юлії Свириденко, інформує Завтра.UA.  Призначення відбулося після тривалих обговорень та консультацій, що завершилися успішним голосуванням у парламенті. Новий уряд покликаний продовжити реформи та забезпечити стабільний розвиток країни в умовах викликів сьогодення.

Ключові призначення в новому складі Кабінету Міністрів:

  • Михайло Федоров обійме посаду Першого віцепрем’єр-міністра України – Міністра цифрової трансформації України. Його завданням залишиться подальша розбудова цифрової держави та впровадження інноваційних рішень у всіх сферах життя.
  • Олексій Кулеба призначений на посаду Віцепрем’єр-міністра з питань відновлення України – Міністра розвитку громад та територій. Перед ним стоятиме важливе завдання відбудови та розвитку регіонів, що постраждали від конфлікту, а також децентралізації та зміцнення місцевого самоврядування.
  • Тарас Качка став Віцепрем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Його діяльність буде зосереджена на прискоренні інтеграції України до Європейського Союзу та НАТО, а також на координації відповідних реформ.
  • Матвій Бідний очолить Міністерство молоді та спорту України.
  • Герман Галущенко призначений на посаду Міністра юстиції України.
  • Світлана Гринчук обійматиме посаду Міністерки енергетики України.
  • Наталія Калмикова очолить Міністерство у справах ветеранів.
  • Ігор Клименко залишиться на посаді Міністра внутрішніх справ України.
  • Оксен Лісовий продовжить керувати Міністерством освіти і науки України.
  • Віктор Ляшко збереже портфель Міністра охорони здоров’я України.
  • Сергій Марченко знову очолить Міністерство фінансів України.
  • Олексій Соболев призначений Міністром економіки, довкілля та сільського господарства України. Важливим кроком стало об’єднання трьох міністерств в одне, що покликане оптимізувати управління та підвищити ефективність роботи у цих стратегічно важливих напрямках.
  • Денис Улютін очолить новостворене Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності.

Варто зазначити, що раніше стало відомо про перехід Ольги Стефанішиної, яка обіймала посаду віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, на нову ключову посаду, деталі якої будуть оголошені пізніше.

Формування нового уряду під керівництвом Юлії Свириденко знаменує собою початок нового етапу в розвитку України. Очікується, що оновлений склад Кабінету Міністрів продемонструє високу ефективність у реалізації поставлених завдань та забезпечить подальший рух країни вперед.

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