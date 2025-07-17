Президент України Володимир Зеленський призначив Ольгу Стефанішину, яка раніше обіймала посаду віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, Спеціальною уповноваженою Президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки. Це призначення відбулося на перехідний період, доки тривають процедури погодження її кандидатури на посаду Посла України в США, інформує Завтра.UA.

Перехідна роль для збереження темпу співпраці

Як пояснили в Офісі Президента, у новому статусі Ольга Стефанішина працюватиме над збереженням темпу у відносинах з Америкою, незважаючи на тривалість погоджувальних процедур її кандидатури на посаду посла у Вашингтоні. Цей крок підкреслює важливість безперервності та активності українсько-американського діалогу.

Подяка за успіхи на євроінтеграційному напрямку

Президент Зеленський висловив вдячність Ользі Стефанішиній за її успішну роботу на напрямку європейської та євроатлантичної інтеграції. За його словами, за кілька років Україна пройшла з Євросоюзом значно більший шлях зближення, ніж за кілька попередніх десятиліть. Це свідчить про ефективність її зусиль у реалізації стратегічного курсу України.

Внесок у економічне співробітництво зі США

Ольга Стефанішина також брала активну участь у перемовинах зі США щодо нового формату економічного співробітництва та створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови. Президент Зеленський наголосив, що Україна продовжить працювати з Америкою на цій основі, додаючи взаємовигідний економічний зміст до політичної та дипломатичної взаємодії.

Стефанішина підтверджує відхід з уряду

Сама Ольга Стефанішина підтвердила свій відхід з уряду, про що написала у своєму дописі в соціальній мережі X.

“Після п’яти справді трансформаційних років я залишаю уряд з глибокою вдячністю. Служити Україні в цей історичний момент було найбільшою честю в моєму житті”, – зазначила вона.

Досягнення на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції

За словами Стефанішиної, за роки її роботи вдалося досягти того, що колись здавалося нездійсненною мрією:

Україна стала країною-кандидатом на вступ до ЄС.

Розпочато переговори про вступ до Євросоюзу.

Інституціоналізовано підтримку незворотного шляху до членства в НАТО.

“І все це в умовах повномасштабної російської агресії”, – підкреслила Стефанішина, акцентуючи на складності та значущості цих досягнень.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія готується до зміни влади: еліти вступають у боротьбу за спадок Путіна.