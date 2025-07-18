Колишній міністр оборони України Рустем Умєров отримав нове призначення, ставши Секретарем Ради національної безпеки і оборони України. Відповідний Указ №496/2025 був підписаний Президентом Володимиром Зеленським сьогодні, 18 липня, і опублікований на сайті Офісу Президента, інформує Завтра.UA.

Нова роль для колишнього очільника Міноборони

“Призначити Умєрова Рустема Енверовича Секретарем Ради національної безпеки і оборони України”, – йдеться в тексті документа. Це призначення знаменує собою важливу зміну в системі національної безпеки України та свідчить про довіру до Умєрова з боку Глави держави.

Зміна в керівництві РНБО

Рустем Умєров замінив на цій посаді Олександра Литвиненка, якого було звільнено попереднім указом Президента. Варто зазначити, що Литвиненко обіймав цю посаду з березня 2024 року.

Умєров поза новим урядом

Нагадаємо, вчора Верховна Рада затвердила новий склад уряду, який очолила Юлія Свириденко. Умєров не отримав місця в оновленому Кабінеті Міністрів, що викликало певні дискусії щодо його подальшої кар’єри. Призначення Секретарем РНБО роз’яснює його майбутню роль у системі державного управління.