Незважаючи на гучні заяви про швидкі постачання, Україна отримає системи ППО Patriot, про які говорив Трамп, не раніше весни 2026 року. Ця затримка пояснюється складною системою логістики та виробництва. А також небажанням європейських союзників швидко передавати власні запаси, інформує Завтра.UA.

Чому пошук систем Patriot для України такий складний

Пошук і передача систем протиповітряної оборони Patriot для України виявилися набагато складнішими, ніж це здавалося після заяв президента США Дональда Трампа. Минулого тижня в Овальному кабінеті Трамп, у присутності генсека НАТО Марка Рютте, анонсував відправку цілого арсеналу зброї. Включно з критично важливими для України системами Patriot. Однак, як повідомляє Spiegel, швидке постачання рятівного обладнання наразі є складним завданням.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, хоч і назвав ситуацію “не безнадійною”, чітко дав зрозуміти, що врешті-решт все залежить від зобов’язань Сполучених Штатів.

Причини затримки: Довга черга та небажання ділитися

Основна умова для передачі озброєння полягає в тому, що “країни, які мають таку зброю, готові її зараз віддати, щоб інші могли за неї заплатити й вона потрапила в Україну”.

Проблема полягає в наступному:

Позиція США: Сполучені Штати вважають, що європейські союзники повинні віддати системи зі своїх військових запасів. Після цього вони отримають заміну від американського виробника RTX Corporation, який перенесе їхні замовлення вперед у черзі на поставку.

Сполучені Штати вважають, що європейські союзники повинні віддати системи зі своїх військових запасів. Після цього вони отримають заміну від американського виробника RTX Corporation, який перенесе їхні замовлення вперед у черзі на поставку. Довгі терміни виробництва: За даними урядових кіл, перша система буде доступна не раніше ніж через вісім місяців. Це означає, що Україна може розраховувати на перші Patriot, обіцяні Трампом, не раніше весни 2026 року.

За даними урядових кіл, перша система буде доступна не раніше ніж через вісім місяців. Це означає, що Україна може розраховувати на перші Patriot, обіцяні Трампом, не раніше весни 2026 року. Складність заміни: Навіть Німеччина, яка мала отримати батарею, що спочатку призначалася для Швейцарії, зможе зробити це лише навесні 2026 року.

Навіть Німеччина, яка мала отримати батарею, що спочатку призначалася для Швейцарії, зможе зробити це лише навесні 2026 року. Затримки для інших партнерів: Видання зазначає, що всім іншим партнерам знадобиться ще більше часу для доставки цих систем.

Таким чином, незважаючи на політичні заяви про підтримку, реальні поставки систем Patriot вимагають складних логістичних та виробничих рішень, які відсувають їхню передачу Україні на значний термін.

Нагадаємо, раніше Patriot для Києва: Бахрейн зробив офіційну заяву про передачу ППО.