22-річного жителя Миколаївщини затримали на Одещині під час спроби дати хабар прикордоннику за незаконне переправлення через кордон, інформує Завтра.UA. Оперативники Відділу внутрішньої та власної безпеки по Подільському прикордонному загону ГВЗВВБ «Південь» Державної прикордонної служби України спільно зі слідчими СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області викрили та затримали чоловіка, який намагався незаконно перетнути державний кордон України та допомогти у цьому двом своїм знайомим.

Пропозиція хабара за “зелений коридор”

Встановлено, що 22-річний миколаївець вирішив “домовитись” з прикордонником, запропонувавши йому 7500 доларів США. За цю суму чоловік розраховував отримати службову інформацію про розташування прикордонних нарядів. А також допомогу в доставці групи до лінії державного кордону з Молдовою.

Затримання “на гарячому” та вилучення доказів

Позиція Державної прикордонної служби України щодо корупції є категоричною — нульова толерантність. Військовослужбовець, якому запропонували неправомірну вигоду, негайно повідомив про цей факт своє керівництво.

Зловмисника затримали в одному з сіл Роздільнянського району Одеської області “на гарячому” під час передачі частини обумовленої суми — 3000 доларів США — прикордоннику.

Під час обшуків, проведених спільно з представниками Національної поліції, було вилучено транспортні засоби, мобільні телефони та готівку, що слугуватимуть доказами у справі.

Кримінальна відповідальність та адміністративні протоколи

Ділка затримали відповідно до статті 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених статтями 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі понад 514 тисяч гривень.

Стосовно двох “друзів” затриманого, які також мали намір незаконно перетнути кордон, складено протоколи про адміністративне правопорушення за статтею 204-1 КУпАП “Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України”. Їхні справи скеровано до суду для подальшого розгляду.

Заходи проводились під процесуальним керівництвом Роздільнянської окружної прокуратури Одеської області.

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