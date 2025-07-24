Багаторічний прикордонний конфлікт між Таїландом і Камбоджею сьогодні переріс у повноцінні збройні зіткнення, внаслідок яких загинуло щонайменше 12 людей, зокрема 11 мирних жителів. Тайський винищувач F-16 завдав бомбардувань по цілях у Камбоджі, що стало значним загостренням ситуації та викликало міжнародну стурбованість. Про це повідомляє Reuters, інформує Завтра.UA.

Авіаудари та взаємні звинувачення

За даними тайської армії, один із шести винищувачів F-16, підготовлених до розгортання вздовж спірного кордону, обстріляв військову ціль на території Камбоджі. “Ми застосували повітряні сили проти військових цілей, як і планувалося”, – заявив заступник речника тайської армії Річа Суксуванон. Таїланд також оголосив про закриття кордону з Камбоджею.

У відповідь Міністерство оборони Камбоджі заявило, що тайські літаки скинули дві бомби на дорогу, і “рішуче засудило безрозсудну та жорстоку військову агресію Королівства Таїланд проти суверенітету та територіальної цілісності Камбоджі”. Обидві країни звинувачують одна одну у розв’язанні конфлікту, що спалахнув рано вранці поблизу спірного храму Та Муен Том.

Жертви та евакуація

Міністр охорони здоров’я Таїланду повідомив, що внаслідок артилерійського обстрілу з боку камбоджійських сил загинули 11 мирних жителів, включаючи 8-річного хлопчика, та один солдат. Ще 24 мирних жителі та семеро військовослужбовців отримали поранення. Загиблі були зафіксовані у трьох прикордонних провінціях – Сурін, Сісакет та Убонратчатхані. Зазначається, що один з артилерійських снарядів влучив у лікарню в провінції Сурін, що Таїланд розцінює як воєнний злочин.

“Тайська армія засуджує Камбоджу за використання зброї для нападу на мирних жителів у Таїланді. Таїланд готовий захищати суверенітет і наш народ від нелюдських дій”, – йдеться у заяві військових.

Влада Таїланду евакуювала близько 40 000 мирних жителів з 86 прикордонних сіл у провінції Сурін до безпечніших місць. Мешканці прикордонних районів ховалися у бетонних укриттях, укріплених мішками з піском та автомобільними шинами.

Дипломатична криза та наземні міни

Сутички відбулися після того, як Таїланд відкликав свого посла з Камбоджі та заявив про висилку камбоджійського посла з Бангкока напередодні, у середу. Ця дипломатична ескалація сталася після того, як другий тайський солдат протягом тижня втратив кінцівку через міну, яку, за словами Бангкока, нещодавно встановили у спірному районі.

Камбоджа заперечує встановлення нових мін, стверджуючи, що солдати, ймовірно, підірвалися на старих мінах, які залишилися з часів десятиліть війни. Проте Таїланд наполягає на тому, що міни були встановлені нещодавно.

Міжнародна реакція та пошук вирішення

Прем’єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім, нинішній голова блоку Південно-Східної Азії АСЕАН, до якого входять обидві країни, закликав до спокою та заявив, що проведе переговори з лідерами Таїланду та Камбоджі для мирного врегулювання спору. Китай також висловив стурбованість бойовими діями та готовність відіграти роль у деескалації конфлікту.

Ситуація залишається вкрай напруженою. Виконувач обов’язків прем’єр-міністра Таїланду Пхумтхам Вечаячай заявив, що ситуація “делікатна” і Таїланд “дотримуватиметься міжнародного права”.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що війна Ірану з Ізраїлем змусить Тегеран відмовитися від поставок балістичних ракет до РФ.