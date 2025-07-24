Європейські ЗМІ – Миколу Лагуна слід якнайшвидше видворити з Австрії

Надто лояльна до сумнівного походження статків та темної репутації австрійська бюрократична машина перетворила помпезну імперську столицю на прохідний двір для пройдисвітів з колишнього радянського табору. Прикладом цього є проживання в Австрії екс-власника “Дельта Банку” Миколи Лагуна, пише європейське видання EU Today і пояснює чому це потрібно змінювати

Видання нагадує, що 16 червня під час візиту до Відня Президент України Володимир Зеленський заявив, що розраховує на підтримку Австрії в питанні повернення колишніх українських посадовців та олігархів, які переховуються від українського правосуддя України використовують Австрію та Європу загалом як схованку для зберігання вкрадених ними активів.

“Серед відомих українських олігархів, які перебувають у Відні, і які могли б підпадати під “швидку екстрадицію”, українські медіа називають екс-банкіра Миколу Лагуна, якому на батьківщині закидають понад 1 млрд євро збитків від виведення коштів в офшори через збанкрутілий “Дельта Банк””, – пише видання.

Автори нагадують європейським читачам, що за стартовим капіталом Дельта Банку міг стояти Кіріл Дмітрієв – один із ключових переговірників Росії із США про відновлення бізнес-звʼязків, один із найближчих соратників Володимира Путіна і голова державного фонду прямих інвестицій. Крім банківського, Дмітрієв і Лагун мали також бізнес у сфері нерухомості.

“Як покажуть згодом фінансові розслідування – оточення екс-банкіра створило цілу низку компаній-одноденок, які ставали фейковими позичальниками в західних банках, заставою за їхніми кредитами виступали реальні кошти “Дельти”, а звітність для Нацбанку підроблялась”, – йдеться в статті. Одним із найвідоміших кейсів є участь “Дельта Банку” в схемах скандального австрійського Meinl Bank. Через нього з “Дельти” вивели щонайменше $87 млн. Всього ж з коррахунків “Дельти” в Meinl Bank AG, BANK FRICK AND CO.AG, East-West United S.A., BANK WINTER & CO.AC за схемою “back-to-back” були списані кошти на суму $437,2 млн.

Загальна сума збитків з цих неповернутих кредитів, а також з коштів, які Фонд гарантування вкладів сплатив обманутим вкладникам “Дельти” – становить понад 50 млрд грн. або близько 1,1 млрд євро. З того часу в Україні тривають численні кримінальні провадження щодо діяльності Лагуна та його оточення, зокрема, керівництва “Дельта Банку”, що також брало участь в розкраданнях. Примітно, що лише наприкінці 2023 року Лагуна оголосили в міжнародний розшук.

Зараз Лагун перебуває у Відні, зʼявляючись по відеозвʼязку на засіданнях українського суду. Крім кримінальних справ про збитки, суди в Україні також слухають справу про персональне банкрутство екс-власника “Дельта банку”. Для українського правосуддя він стверджує, до має скромну роботу у Відні з оплатою кількасот євро. Насправді ж українські медіа стверджують, що колишній банкір, перебуваючи в Австрії, через наближених до себе людей контролює низку важливих активів в Україні. Це величезні масиви під котеджну забудову в курортному селищі в Карпатах, а також в декількох локаціях під Києвом, де Лагун і його партнери отримали ділянки для будівництв.

Нещодавно місцеве видання в Україні опублікувало інформацію про наявність у Лагуна російського паспорта щонайменше з 2014 року. Також, за даними українських ЗМІ, російське громадянство щонайменше з 2021 року має колишня голова правління “Дельта банку” і ймовірна мати молодших дітей Лагуна – Олена Попова. Для обох з них, зазначали експерти, російській паспорти можуть бути допоміжним інструментом для уникнення екстрадиції в Україну, а також для кращого доступу до управління активами в окупованому Криму і можливість відкривати в Росії новий бізнес.

Видання відзначає, що подальше перебування Лагуна в Австрії несе суттєві репутаційні ризики для країни. “Чи може хтось гарантувати, що такі люди, як Лагун, не працюють під виглядом українських шукачів притулку на російські державні структури, не фінансують, наприклад, праворадикальні рухи або проросійські політичні партії – аби відмити кошти і “відкупити” своє російське громадянство?”, – запитують автори. На їхню думку, заклик Зеленського сприяти видачі засуджених або підозрюваних в скоєнні економічних злочинів олігархів – це своєрідний сигнал для австрійського уряду про те, що традиційні канали спілкування між правоохоронними органами – не працюють.

“Активізація процесів “спрощеної” екстрадиції з Австрії таких персонажів як Лагун, мала б дати поштовх і для інших європейських країн щодо перегляду своєї політики переховування злочинців, які мають на собі кримінальні провадження в Україні. Це могло б стати потужним сигналом підтримки для української влади, що на чолі незламного українського народу бореться з російською агресією і шукає всі можливі варіанти наповнення казни для фінансування цієї невтомної і героїчної боротьби. В тому числі – і за рахунок повернення незаконно виведених з країни коштів за кордон у “тихі” європейські гавані, такі як Австрія”, – резюмує видання.