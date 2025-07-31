Два провідні сенатори-республіканці представили амбітний законопроєкт, який пропонує створити спеціальний фонд у Казначействі США. Цей фонд дозволить союзникам фінансувати закупівлю американської зброї та військової техніки для України. Він може щорічно залучати мільярди доларів на воєнні зусилля, інформує Завтра.UA.

Деталі законопроєкту “Закон про мир” (Peace Act)

Законопроєкт, названий “Законом про мир” (Peace Act), був розроблений сенаторами Роджером Вікером (республіканець від штату Міссісіпі) та Джимом Рішем (республіканець від штату Айдахо). Як повідомляє The Wall Street Journal, цей документ є найдетальнішим описом того, як потенційна адміністрація Дональда Трампа може реалізувати свій план щодо озброєння Києва за європейські кошти.

Сенатор Вікер очолює Комітет Сенату з питань збройних сил, а сенатор Ріш – Комітет Сенату з питань міжнародних відносин. Їхнє лідерство надає законопроєкту значної ваги на Капітолійському пагорбі.

Механізм роботи фонду та його переваги

Законопроєкт передбачає створення спеціального фонду при Міністерстві фінансів США. До цього фонду європейські союзники зможуть перераховувати кошти для закупівлі американської зброї. Зібрані кошти надалі будуть спрямовуватися главою Пентагону на контракти з військовими підрядниками. Це дозволить поповнювати запаси Сполучених Штатів і, відповідно, продовжувати постачання зброї Україні без шкоди для власних резервів США.

Очікується, що фонд зможе збирати від $5 до $8 мільярдів щорічно, а основними донорами ініціативи можуть стати Велика Британія та Німеччина.

Стратегічне значення та підтримка

Сенатор Вікер наголосив, що “Закон про мир” надає майбутньому президентові США Дональду Трампу та союзникам інструмент для прискорення надання військової допомоги Україні за рахунок існуючих запасів озброєння США.

“Це найефективніший спосіб забезпечити Україну зброєю і водночас зменшити стратегічну та військову загрозу з боку Росії для США і НАТО”, – заявив Вікер.

За даними WSJ, сенатор Вікер вже обговорював законопроєкт з Білим домом, і там загалом схвально поставилися до цієї ініціативи. Автори “Закону про мир” сподіваються, що документ буде ухвалено до кінця 2025 року в рамках щорічного оборонного бюджету, над яким працює Комітет Сенату з питань збройних сил під керівництвом Вікера.

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