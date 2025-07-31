Європейський Союз не має наміру заморожувати фінансування для України після ухвалення та підписанням президентом України закону №13533, який відновлює ключові запобіжники щодо незалежності антикорупційних органів. Цю інформацію підтвердив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє у відповідь на запитання кореспондентки “Європейської правди”, інформує Завтра.UA.

Без планів на заморожування фондів

За словами Гійома Мерсьє, ЄС не планує припиняти фінансування України після відновлення незалежності Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

“Щодо останніх подій ми чітко окреслили нашу позицію. Можу підтвердити, що немає жодних планів щодо заморожування фінансування з боку ЄС”, – заявив Мерсьє.

Важливість незалежності та реформ

Речник Єврокомісії також наголосив на важливості збереження незалежності антикорупційних органів України та продовження впровадження необхідних реформ для забезпечення верховенства права. “На даний момент найважливіше – це те, щоб антикорупційні органи України залишалися незалежними, а також щоб Україна впроваджувала необхідні реформи для забезпечення верховенства права”, – додав він.

Нагадаємо, раніше Зеленський попросив у ЄС гроші на зарплати військовим.