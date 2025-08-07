Паломництво хасидів до Умані: влада поки не має остаточного рішення

Питання безпеки масового паломництва брацлавських хасидів до Умані у вересні 2025 року залишається відкритим. Офіційна відповідь поліції на запит інтернет-видання “Поштар” демонструє відсутність комплексного плану дій, а джерело у профільному відомстві підтверджує: остаточного рішення немає.

На запит “Поштаря” Уманське районне управління поліції надало детальну відповідь, підписану заступником начальника Василем Козиненком. У документі окреслено розподіл повноважень між різними відомствами. “Поліція, у межах своєї компетенції, фокусується на забезпеченні громадського порядку та профілактиці правопорушень”, – йдеться у відповіді. Водночас загальні питання безпеки координуються військовим командуванням та СБУ, організація укриттів належить до компетенції ДСНС, а рішення щодо регулювання кількості паломників приймається на рівні Кабінету Міністрів.

Джерело у профільному відомстві повідомило, що остаточне рішення ще не прийнято: “Все залежатиме від ситуації з безпекою і наразі це питання остаточно не вирішено, буде залежати від багатьох обставин”.

Серед факторів, які можуть вплинути на рішення влади, – безпекова ситуація у вересні, наявність необхідних ресурсів для обслуговування паломників, позиція міжнародних партнерів та досвід попередніх років.

Статистика свідчить, що навіть в умовах війни потік паломників залишався значним: 29 тисяч у 2022 році, понад 27 тисяч у 2023-му та більше 33 тисяч минулого року. Для порівняння, під час пандемії 2020 року кількість паломників обмежилася 2-3 тисячами осіб.

Експерти висловлюють різні думки щодо можливості проведення масового паломництва. Юрій Гончаренко з аналітичного центру InfoLight.UA звертає увагу на ресурсні обмеження: “Збудувати для такої кількості укриття, враховуючи що в нас немає ресурсів і можливостей збудувати їх для громадян України – це явно надмірна розкіш для країни, що веде війну на виснаження”.

Військовий експерт Роман Світан, який знайомий з Уманню з 1980-х років, наголошує на кадровому питанні: необхідність залучення кількох тисяч поліцейських, медиків та рятувальників в умовах їх дефіциту на фронті та в тилу.

Польський політолог Марчін Вішневський звертає увагу на геополітичний вимір проблеми: “Якщо Україна заборонить паломництво – ‘антисеміти’. Якщо дозволить і станеться трагедія – ‘безвідповідальні’. Це пастка без виходу. І саме цього хоче Путін”. Аналітик попереджає, що Кремль може використати будь-який розвиток ситуації у своїх пропагандистських цілях.

Поліція у своїй відповіді деталізує заплановані заходи: посилене патрулювання, додаткові блокпости, інформаційні пункти для паломників, координація з іншими службами.

“Під час перебування паломників хасидів в м. Умань підрозділи поліції… буде націлено на виконання всіх поставлених завдань та підтримання тісної співпраці з усіма відповідними службами”, – запевняють правоохоронці.

Водночас у відповіді визнається, що питання кількості та місткості укриттів, планів евакуації, а також можливих обмежень перебувають у компетенції інших відомств – ДСНС, Кабміну, МЗС.

Редакція “Поштаря” продовжує моніторити ситуацію та готує запити до Кабінету Міністрів, Міністерства закордонних справ, ДСНС та Офісу Президента.

Очевидно, що влада стоїть перед складним завданням – знайти баланс між повагою до релігійних традицій, міжнародними зобов’язаннями та реальними можливостями забезпечити безпеку в умовах триваючої агресії. Рішення, яке буде прийнято, матиме важливе значення не лише для безпеки паломників, але й для міжнародного іміджу України.

#україна #паломники #умань #хасиди #безпека #мвс #поштар #дснс #сбу #мзс #кабмін #політика