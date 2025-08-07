Рейдери нардепа Лабазюка в прямому ефірі крали державне зерно

Після резонансного звернення в.о. директора державного підприємства “Проскурівка”, що на Хмельниччині, Євгенія Добрянського до Президента, Генпрокурора та Верховної Ради про рейдерське захоплення підприємства, журналісти виїхали до Хмельницької області та зафіксували, що без документів та дозволів, під охороною “приватноі військової компанії” з полів підприємства вивозиться державний врожай, а техніка держпідприємства вже працює в компаії “Вітагро”.

Раніше, під час захоплення підприємства, за словами Добрянського, працівників побили, документи знищили, обладнання вивезли, збитки держави оцінюються у десятки млн грн.

Відеокамери зафіксували обличчя нападників та номер машин (відповідне відео вже є у найбільших телеграм-каналах країни).

Відзначимо, що у відеозверненні, яке активно поширюється в соцмережах і набрало вже мільйони перегядів, Добрянський звинувачує рейдерському захопленні держпідприємства та доведенні його до банкрутства народного депутата Сергія Лабазюка.

Нагадаємо, що народний депутат України Сергій Лабазюк, обраний від Хмельниччини, фігурує у корупційному розслідуванні НАБУ.

За даними слідства у 2023 році він пропонував хабар віцепрем’єр-міністру з відновлення Олександру Кубракову та голові Державного агентства з відновлення Мустафі Найєму.

Метою було отримання інфраструктурних підрядів на суму близько 1 млрд грн для афілійованої компанії. У справі триває судовий процес: спочатку Вищий антикорупційний суд відправив Лабазюка до СІЗО, згодом він вийшов під заставу у 50 млн грн.