Нардеп Лабазюк продовжує грабунок держпідприємства на Хмельниччині. ВІДЕО

Раніше ми вже повідомляли, що державне підприємство «Проскурівка» Миронівського інституту пшениці НААН, розташоване у Хмельницькій області, опинилося у центрі скандалу. Колишній в.о. директора Євген Добрянський публічно заявив, що господарство умисно доводили до банкрутства та захопили рейдери за вказівкою народного депутата Сергія Лабазюка.

За словами Добрянського, у 2019 році підприємство мало збитки у 41 млн грн, але вже за півтора року борги були погашені. У 2020-му його, за його твердженням, незаконно усунули, після чого почалася зміна керівництва на людей, пов’язаних із Лабазюком.

«Мені створили умови, щоб я не міг податись на конкурс, відкрили кримінальні справи, вилучили документи без рішення суду», – каже він.

Головна бухгалтерка підприємства Майя Волошина розповіла журналістам, що після зміщення Добрянського «почалося розбазарювання» – за чотири роки борги зросли до 123 млн грн, техніку вивезли на підприємства, які пов’язують із групою «ВІТАГРО» Лабазюка.

Заступниця директора Олена Побережна підтвердила, що нову техніку та обладнання передавали на інші компанії: «Коли питали колишнього директора, де обладнання, він відповідав: “На ВітАгро”».

Працівники «Проскурівки» згадують події 24 червня 2025 року, коли група невідомих проникла до адміністративної будівлі. «О шостій ранку вони вибили двері, побили сторожа і батька нашого керівника, порізали шини на його машині», – розповіла бухгалтерка Майя Волошина.

Інший працівник, Віктор Васильович, стверджує, що четверо в чорному переслідували Добрянського, пошкодили його автомобіль, а поліція «просто стояла і дивилася». Провідна бухгалтерка Неля Соловейко додала: «Бачила побитого батька директора. Це була не сварка, а спланована акція».

Аудиторська компанія «Профінанссервіс» у своєму звіті вказала на ознаки умисного доведення до банкрутства: вивезення техніки на підприємства групи «ВІТАГРО» (власник – Сергій Лабазюк), продаж зерна без зарахування коштів, укладання застав під майбутній урожай та штучне нарощування боргів.

Добрянський звернувся до Президента та уряду з вимогою втрутитися. Під час виїзду журналістів на поля «Проскурівки» було зафіксовано, як невідомі особи збирали врожай пшениці, охороняючи техніку та не перешкоджаючи зйомці.