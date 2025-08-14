У Сербії тривають масові протести, які переросли в зіткнення між антиурядовими демонстрантами та прихильниками президента Александара Вучича. Протягом двох днів сутички спалахували в кількох містах країни, що стало серйозною ескалацією після дев’яти місяців мирних демонстрацій. Про це повідомляє AP, інформує Завтра.UA.

Протистояння в Нові-Саді та інших містах

У середу, другий день поспіль, в Нові-Саді, що на півночі країни, відбулися зіткнення. Прихильники правлячої Сербської прогресивної партії Вучича кидали фаєри в антиурядових протестувальників. У відповідь демонстранти розбили вікна в офісах партії. Для охорони будівлі була розміщена поліція.

Міністр внутрішніх справ Івіца Дачич, закликавши до “повернення закону та порядку”, повідомив, що щонайменше один поліцейський отримав поранення.

Тисячі людей вийшли на вулиці й в інших містах Сербії, зокрема в столиці Белграді, де поліція застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати групи демонстрантів. У центральному місті Кралєво поліція з боротьби з масовими заворушеннями розділила два протиборчі табори. Протести також пройшли в Крагуєваці, Чачаку та Ніші.

Реакція влади та медіа

Після зіткнень у вівторок у місті Врбас, внаслідок яких постраждали десятки людей, включно з 16 поліцейськими, влада затримала кількох учасників. Президент Вучич назвав антиурядових протестувальників “бандитами” та звинуватив їх у жорстоких діях.

Проурядові ЗМІ та офіційні особи неодноразово називали протестувальників “терористами”, хоча більшість демонстрацій із листопада були мирними. Натомість демонстранти стверджують, що проурядові сили першими розпочали напади у Врбасі, Бацькій Паланці та інших містах.

Причини протестів та вимоги демонстрантів

Масові протести почалися ще в листопаді після обвалу навісу залізничного вокзалу в Нові-Саді, в результаті якого загинули 16 людей. Цей інцидент викликав звинувачення в корупції в державних інфраструктурних проектах, що зрештою вивело на вулиці сотні тисяч людей.

Очолювані студентами, демонстранти вимагають від Вучича оголошення дострокових парламентських виборів та відставки міністра внутрішніх справ Івіци Дачича через насильство під час демонстрацій. Президент Вучич відмовляється виконувати ці вимоги.

Західні спостерігачі відзначають, що Сербія, яка офіційно прагне членства в Європейському Союзі, водночас підтримує тісні зв’язки з Росією та Китаєм. Критики звинувачують Вучича в придушенні демократичних свобод з моменту його приходу до влади 13 років тому.

Раніше український дипломат заявив, що є шанси перетягти Сербію на наш бік.