Корупційна схема з ухилення від мобілізації, що діяла в Києві, була викрита та ліквідована військовою контррозвідкою СБУ та Національною поліцією. До злочинної групи входили адвокат, юрист та троє лікарів, які за гроші “продавали” військовозобов’язаним фіктивні довідки про хвороби та “броню” від призову. У ході обшуків у фігурантів вилучили понад 17 мільйонів гривень готівкою в еквіваленті, інформує Завтра.UA

Організатор схеми та його спільники

За даними правоохоронців, організатором схеми був столичний адвокат, який залучив до незаконної діяльності ще одного юриста та трьох медиків з відомих столичних лікарень. Учасники групи діяли злагоджено: від пошуку клієнтів до виготовлення фальшивих документів.

За грошову винагороду вони пропонували чоловікам призовного віку:

підроблені медичні висновки про наявність важких захворювань;

фіктивне працевлаштування в одній з державних установ для отримання «броні».

Обшуки та вилучення коштів

Правоохоронці затримали організатора «на гарячому» під час отримання чергового хабаря. Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів було вилучено понад 17 мільйонів гривень в еквіваленті:

понад 7 млн грн;

більше ніж 250 тис. доларів США;

16 тис. євро.

Підозри та подальше розслідування

Наразі організатору, його спільнику-юристу та лікарю-кардіологу повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за зловживання впливом та пособництво в підкупі. Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Розслідування триває, щоб притягнути до відповідальності всіх учасників цієї незаконної діяльності.

Раніше стало відомо, що заступник командира “наварив” 900 тисяч на бойових виплатах.