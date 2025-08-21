Свою думку щодо мирних переговорів між Україною та Росією висловив віцепрезидент США Джей Ді Венс. В ефірі Fox News він заявив, що ключем до врегулювання конфлікту може стати пряма зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним. За словами Венса, саме такий формат дозволить розв’язати питання, з якими не змогли впоратися переговорні команди, інформує Завтра.UA.

«Суть переговорів»: безпека України та територіальні вимоги РФ

Джей Ді Венс окреслив дві ключові проблеми, які, на його думку, лежать в основі конфлікту і можуть стати предметом обговорення на найвищому рівні.

«Україна хоче бути впевненою, що Росія більше не вторгнеться на її територію. Росіяни хочуть отримати певні території, більшість з яких вони вже окупували, але деякі ще ні. Ось у чому полягає суть переговорів», — пояснив він.

Віцепрезидент США вважає, що прямі переговори допоможуть подолати глухий кут, адже лідери можуть розв’язати проблеми, які виявилися непідвладними їхнім командам.

Гарантії безпеки: що очікують від Європи

Венс також торкнувся питання гарантій безпеки для України. Він заявив, що європейські країни мають взяти на себе «левову частку» відповідальності.

«Це їхній континент і їхня безпека», — підкреслив Венс, додавши, що Дональд Трамп «чітко дав зрозуміти», що саме Європі доведеться активізувати зусилля в цьому напрямку.

За словами віцепрезидента США, Вашингтон та його союзники досі працюють над гарантіями безпеки, але остаточних рішень ще немає. Він наголосив, що США не братимуть на себе жодних зобов’язань, поки не буде ясно, які саме гарантії потрібні Україні.

