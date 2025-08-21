Прокуратура Вінницької області завдала потужного удару по корупції, викривши масштабну злочинну схему, що діяла на території регіону. У результаті скоординованих дій правоохоронців, підозри отримали 19 осіб, серед яких — чиновники різного рівня, керівники державних і комунальних підприємств, а також приватні особи. За попередніми даними, загальна сума збитків, завданих державі внаслідок розкрадання бюджетних коштів, земель та комунального майна, сягає вражаючих 37 мільйонів гривень, інформує Завтра.UA.

Серед підозрюваних — колишній начальник ГУ ДСНС України в області, посадовці міських рад, керівники комунальних та державних підприємств, а також приватні особи.

Розкрадання бюджетних коштів: від ремонту доріг до зарплат «мертвим душам»

Правоохоронці виявили цілу низку епізодів, пов’язаних із привласненням і розтратою державних грошей. Суми, виділені на важливі проєкти, осідали в кишенях нечистих на руку чиновників та їхніх спільників.

Ремонт доріг. Начальник відділу комунальної власності Калинівської міської ради, а також підрядник та особа, що здійснювала технагляд, підозрюються у розтраті понад 1,1 мільйона гривень під час капітального ремонту дорожнього покриття.

Начальник відділу комунальної власності Калинівської міської ради, а також підрядник та особа, що здійснювала технагляд, підозрюються у розтраті понад 1,1 мільйона гривень під час капітального ремонту дорожнього покриття.

У Жмеринці начальник управління праці та соцзахисту разом з головним бухгалтером привласнили 683 тисячі гривень, виплачуючи зарплату неіснуючим працівникам.

У Ладижині директор ТОВ «Жил Сіті Буд» заволодів майже 800 тисячами гривень, призначеними для утеплення житлових будинків.

Колишній керівник ГУ ДСНС України в області розтратив 6,3 мільйона гривень, закупивши 790 комплектів РХБ-захисту неналежної якості.

Також викрито факти розтрати бюджетних коштів на суму 1,5 мільйона гривень під час будівельних робіт, 298 тисяч гривень на закупівлі товарів за завищеними цінами та привласнення 420 тисяч гривень бухгалтером одного з комунальних закладів.

Привласнення землі та майна: гектари за безцінь

Корупціонери не гребували і земельними ресурсами та комунальною власністю. Завдані збитки в цій сфері оцінюються в мільйони гривень.

Комунальна нерухомість. Державний реєстратор Чечельницької селищної ради незаконно зареєстрував право власності на нежитлову будівлю в смт Літин, що належить обласній раді. Вартість будівлі — 11,5 мільйона гривень .

Державний реєстратор Чечельницької селищної ради незаконно зареєстрував право власності на нежитлову будівлю в смт Літин, що належить обласній раді. Вартість будівлі — 11,5 мільйона гривень.

Колишній голова однієї з сільських рад, зловживаючи службовим становищем, підробив документи для виділення 38 земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Загальна площа — понад 29 гектарів, а вартість — 8,4 мільйона гривень.

Головний бухгалтер Нападівської сільської ради незаконно занизила вартість комунального об'єкта нерухомості на 351 тисячу гривень, що дозволило продати його за заниженою ціною.

Інші злочини: ліс, електроенергія та службова недбалість

Окрім масштабних схем, правоохоронці також викрили низку інших злочинів.

Незаконна вирубка лісу. Майстер лісу ДП «Гайсинський лісгосп» підозрюється у службовій недбалості, що призвела до незаконної вирубки дерев на суму 2,7 мільйона гривень .

Майстер лісу ДП «Гайсинський лісгосп» підозрюється у службовій недбалості, що призвела до незаконної вирубки дерев на суму 2,7 мільйона гривень.

Два інспектори АТ «Вінницяобленерго» викриті у крадіжці електроенергії на 900 тисяч гривень шляхом втручання в системи обліку.

Наразі прокуратура подала клопотання до суду щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів та їх відсторонення від займаних посад. Триває досудове розслідування.

