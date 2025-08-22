Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу дав зелене світло планам Армії оборони Ізраїлю щодо захоплення міста Газа та відновлення переговорів про звільнення заручників. Про це він оголосив у четвер, 21 серпня, під час свого візиту до Гази. Про це повідомляє The Jerusalem Post, інформує Завтра.UA.

«Ми перебуваємо на вирішальному етапі», – зазначив він, додавши, що ці дві цілі – перемога над ХАМАС та звільнення всіх заручників – йдуть пліч-о-пліч.

Нетаньягу схвалив план наступу та переговорів

Нетаньягу повідомив, що схвалив плани, представлені йому та міністру оборони Армією оборони Ізраїлю, щодо захоплення міста Газа та розгрому ХАМАС.

Він також наголосив, що дав наказ «негайно розпочати переговори» щодо звільнення заручників та припинення війни на умовах Ізраїлю. Проте, жодна ізраїльська делегація наразі не поїде до Дохи чи Катару.

Політичне джерело повідомило газеті The Jerusalem Post, що прем’єр-міністр був вражений представленими йому планами. Начальник штабу Армії оборони Ізраїлю, генерал-лейтенант Еяль Замір та високопосадовці оборони представили їх міністру оборони Ізраїлю Кацу та Нетаньягу.

У обговоренні також брали участь міністр стратегічних питань Рон Дермер, міністр фінансів Бецалель Смотрич та міністр національної безпеки Ітамар Бен-Ґвір.

Замір: Цілі війни – звільнення заручників та перемога над ХАМАС

Генерал-лейтенант Еяль Замір виступив перед підрозділами бригади Кфір та бронетанкового корпусу в Хан-Юнісі перед засіданням кабінету міністрів, на якому обговорювалася майбутня операція в місті Газа.

«Ми просуваємо зусилля для операції в місті Газа», – сказав він. «Навіть зараз наші сили діють на околицях міста, а додаткові сили приєднаються до них пізніше».

Він підкреслив, що місії армії залишаються незмінними – звільнення заручників і перемога над ХАМАС. «Ми не зупинимося і не зупинимося, поки не досягнемо їх», – додав Замір.

Він також відзначив, що ХАМАС перетворився з терористичної армії, яка влаштувала різанину 7 жовтня, на партизанську організацію.

«Ми продовжуватимемо завдавати ударів по ХАМАС всюди і переслідуватимемо їх стільки, скільки потрібно і де потрібно», – підсумував Замір.