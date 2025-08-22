Прокуратура Деснянського району Києва оголосила підозру директорці та колишній головній бухгалтерці одного зі столичних ліцеїв. Їх підозрюють у розкраданні 10 мільйонів гривень, які мали йти на потреби навчального закладу. За версією слідства, гроші були виведені з бюджету ліцею за корупційною схемою, що діяла протягом кількох років, інформує Завтра.UA.

Схема розкрадання: «зарплата», якої не існувало

Як з’ясували ювенальні прокурори Деснянської окружної прокуратури, схема працювала з 2021 по 2025 рік. Колишня головна бухгалтерка, діючи в змові з директоркою, щомісяця перераховувала собі на рахунок понад 100 тисяч гривень. Ці виплати маскувалися під «заробітну плату», але насправді були поза межами фонду оплати праці. Загалом, за чотири роки, жінки привласнили понад 10 мільйонів гривень державних коштів.

Юридичні наслідки та загроза покарання

Дії підозрюваних кваліфікують за ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

За скоєне їм загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна, а також заборона обіймати певні посади протягом трьох років. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Деснянської окружної прокуратури.

Нагадаймо, раніше стало відомо про масштабну земельну аферу: на Київщині депутатка з поплічниками заволоділи землею на 12 млн грн.