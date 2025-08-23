Українські удари по нафтопроводу «Дружба» можуть ускладнити відносини зі США, – Кочетков

Наразі атаки дронами по російському нафтопроводу «Дружба» виглядають недоречними. Таку думку після повторного удару по нафтоперекачувальній станції системи висловив політтехнолог Олександр Кочетков.

«Цей клятий трубопровід з його глузливою назвою треба було знищити до зустрічі Трампа з путіним в Анкориджі. Або зробити це трохи пізніше, коли всім стане зрозумілим, що путін просто знущається з миротворчих зусиль Трампа», – написав Кочетков на своїй сторінці у Facebook.

Він визнав, що емоційно повністю підтримує командира Сил безпілотних систем Роберта Бровді (Мадяра). По-перше, тому що цей нафтопровід є ключовим джерелом доходів для росії, яка веде війну проти України. По-друге, через проросійську лінію поведінки Угорщини.

«Але як прагматик, я констатую, що Мадяр обрав фантастично невдалий час для своїх дій. Росіяни в обличчі лаврова знов почали нудити, що мирні переговори можливі лише навколо “Стамбульських угод”, тобто, м’якої капітуляції України», – зауважив Кочетков.

Кочетков наголосив, що нині Трамп стоїть перед вибором: дистанціюватися від війни чи навпаки – почати тиснути на тих, хто перешкоджає його миротворчим планам і перспективою отримати Нобелівську премію. Через це Україна ризикує втратити американську підтримку як у сфері озброєнь, так і в розвідданих.

До того ж, за даними угорських ЗМІ, президент США вже нібито висловив невдоволення у листі до Віктора Орбана:

«Вікторе, мені не подобається те, що я чую – я дуже злий через це. Передай Словаччині, що ти мій великий друг».

Передісторія



Сили безпілотних систем ЗСУ разом із підрозділами оборони у ніч на 18 серпня атакували нафтоперекачувальну станцію «Нікольське» в Тамбовській області рф. Після цього міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заговорив про можливе припинення постачання електроенергії до України.

Натомість Єврокомісія заявила, що українські удари по «Дружбі» не впливають на постачання нафти до Угорщини та Словаччини, попри скарги Будапешта.

22 серпня стало відомо про нову атаку по нафтопроводу.

