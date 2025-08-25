Українці, які отримують соціальні виплати, до 1 жовтня 2025 року мають підтвердити свою особу, щоб не втратити фінансову допомогу. Якщо вчасно не пройти цю процедуру, виплати буде призупинено, інформує Завтра.UA.

Чому українці можуть залишитись без державної підтримки

Це може відбутись через те, що з липня 2025 року Пенсійний фонд України взяв на себе адміністрування 39 видів соціальних виплат і стипендій, які раніше виплачувалися через органи соцзахисту. Щоб оновити дані отримувачів і запобігти шахрайству, введено нову обов’язкову вимогу: пройти ідентифікацію до 1 жовтня 2025 року.

Ця вимога стосується різних видів допомоги, зокрема:

допомоги особам з інвалідністю;

допомоги на догляд;

виплат малозабезпеченим сім’ям;

допомоги одиноким матерям;

тимчасової підтримки дітей.

Для кого ідентифікація обов’язкова

Процедуру підтвердження особи мають пройти ті, хто отримував соціальну допомогу з лютого 2022-го до червня 2025-го і проживав на територіях бойових дій або в окупації.

До переліку таких виплат належать:

допомога одиноким матерям;

виплати малозабезпеченим родинам;

допомога на догляд за особами з інвалідністю;

тимчасова допомога літнім людям без пенсії;

виплати особам з інвалідністю або без права на пенсію;

допомога дітям та дорослим з інвалідністю з дитинства;

тимчасова допомога дітям, батьки яких не сплачують аліменти або не можуть їх утримувати.

Як пройти ідентифікацію та навіщо це потрібно

Пройти ідентифікацію можна кількома способами:

Особисто — у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України (ПФУ). Онлайн — через відеозв’язок на вебпорталі portal.pfu.gov.ua або в особистому кабінеті за допомогою електронного підпису чи Дія.Підпису. За кордоном — у консульській установі України.

Щоб записатися на відеоідентифікацію, можна скористатися вебпорталом або зателефонувати до контакт-центру ПФУ. Фахівці узгодять зручний для вас час і спосіб зв’язку.

Важливо: якщо до 1 жовтня 2025 року процедура не буде пройдена, виплати призупинять. Відновити їх можна буде лише після підтвердження особи.

Основна мета цієї вимоги — оновити дані одержувачів і убезпечити систему від шахрайських схем. Через війну багато людей змінили місце проживання або втратили документи, тому ідентифікація допоможе гарантувати, що допомога надходить саме тим, хто її справді потребує.

