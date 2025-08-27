Тендер на капітальний ремонт вулиці Міської оголосили у «Київавтодор». Очікувана вартість робіт становить понад 502 млн грн. Ця новина викликала значний резонанс, адже йдеться про велику суму коштів на оновлення лише однієї ділянки дороги, інформує Завтра.UA

Вулиця Міська: що відомо

Вулиця Міська розташована на околиці міста, є частиною Великої Окружної дороги. Вона була збудована в 1950 році та реконструйована у 1996-му, зазначає КМДА.

Ця магістраль має важливе значення для міста, оскільки нею проходить значний трафік: як вантажний, так і пасажирський. Зокрема, вона є ключовою артерією для мешканців міст Київської області, таких як Буча, Ірпінь та Бородянка, які щодня їздять до столиці.

Незадовільний стан і плани на ремонт

Наразі вулиця Міська перебуває у вкрай незадовільному стані: на дорожньому покритті численні ями, тріщини та колійність, що створює значні незручності для водіїв та пішоходів.

Проєкт капітального ремонту передбачає:

повну заміну дорожнього покриття на ділянці довжиною 1,75 км;

облаштування велоінфраструктури та тротуарів;

зменшення висоти бордюрів на переходах для забезпечення безбар'єрності;

ремонт та створення нової мережі дощової каналізації.

Проєктну документацію, розроблену на замовлення «Київавтодору», вже затверджено, що відкриває шлях до початку робіт.

Чому це важливо

Виділення такої значної суми на ремонт вулиці Міської є важливим кроком, що має на меті не лише покращення дорожнього руху, але й підвищення безпеки та комфорту для всіх учасників дорожнього руху.

За інформацією «Київавтодору», оновлення магістралі дозволить значно розвантажити трафік, що прямує до столиці, та забезпечити стабільне сполучення з сусідніми містами.

