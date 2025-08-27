Літній наступ російських військ в Україні виявився невдалим, попри гучні заяви Кремля. Німецьке видання Bild із посиланням на військового оглядача Юліана Рьопке повідомляє, що за три місяці літа російські війська змогли захопити лише мізерні 0,3% української території, інформує Завтра.UA.

Мінімальні територіальні здобутки

За даними Bild, з квітня по серпень російська армія захопила близько 1800 квадратних кілометрів. Це значно менше, ніж було заявлено Москвою. Основні цілі наступу не були досягнуті:

На Донеччині окупанти намагалися захопити Покровськ, але їхня спроба у серпні зазнала повної невдачі. За словами Рьопке, підрозділи, які брали участь у прориві, були знищені або взяті в полон.

На півночі план зі створення «поясу безпеки» на кордоні з Україною також провалився. Російським військам вдалося взяти під контроль менше ніж 70 кілометрів території, що далеко від запланованих цілей.

На півдні, у Херсонській та Запорізькій областях, лінія фронту залишалася стабільною, і Кремлю фактично довелося відмовитися від наступальних дій.

Відповідь України та внутрішні проблеми РФ

Поки російський наступ буксував, Україна посилила свої атаки на російські об’єкти. Зазначається, що українські дрони все частіше вражають російські нафтопереробні заводи, розташовані на відстані до 1200 кілометрів від кордону. За оцінками експертів, з початку року було виведено з ладу 17% потужностей російських НПЗ, що призвело до дефіциту палива та зростання цін усередині Росії.

Що далі?

Військовий експерт Густав Грессель зазначає, що українська армія значно покращила свою боєздатність, тоді як російські війська демонструють ознаки втоми. Водночас він попереджає, що взимку, коли земля промерзне і полегшиться пересування техніки, Росія може спробувати розпочати новий наступ. Президент України Володимир Зеленський підтвердив готовність до переговорів про перемир’я, але категорично відкинув можливість капітуляції.

