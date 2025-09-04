Уряд Німеччини готує масштабний план фінансування українських збройних сил. Мета — зробити Україну настільки сильною, щоб вона стала «дикобразом», до якого Росія побоїться наближатися. Канцлер Фрідріх Мерц має представити деталі цього плану на зустрічі Коаліції охочих. Про це пише The Telegraph, інформує Завтра.UA.

Пріоритет Берліна: зміцнити армію, а не відправляти війська

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підкреслив, що для Берліна ключовим пріоритетом є зміцнення української армії, а не відправлення власних військових.

«Усі залучені країни погоджуються, що головний пріоритет — це зміцнення українських збройних сил після закінчення війни. Посилення української оборонної промисловості є головним пріоритетом», — заявив Пісторіус.

Нові системи ППО та крилаті ракети

За інформацією видання Der Spiegel, Німеччина пропонує щорічно збільшувати можливості української протиповітряної оборони на 20%. Також обговорюється співпраця у виробництві українських крилатих ракет.

Озброєння для п’яти бригад

Згідно з планом, Німеччина щорічно постачатиме 480 бойових машин піхоти, щоб озброїти п’ять нових українських бригад. Однак Берлін не давав жодних зобов’язань щодо відправки власних військ в Україну для моніторингу майбутнього припинення вогню.

Підтримка залежить від США

Німеччина зазначила, що її пропозиція підтримки залежить від надання США власних гарантій безпеки для України. За повідомленнями, європейські лідери вже запланували дзвінок Дональду Трампу, щоб обговорити ці плани.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що Швеція готова продати Україні Gripen.