Швеція не надаватиме Україні винищувачі Gripen, але розглядає можливість їх продажу в майбутньому після закінчення війни. Міністр оборони Швеції Пол Йонсон повідомив, що Стокгольм готовий продати Україні сучасні винищувачі Gripen E. А також відкритий до обговорення передачі старіших моделей C/D, про це повідомив Breaking Defense, інформує Завтра.UA.

Швеція готова обговорювати майбутній продаж Gripen

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон підтвердив, що Україна висловила зацікавленість у придбанні сучасних винищувачів Gripen, зокрема новітньої версії Gripen E, яку також використовують Швеція та Бразилія.

Однак Йонсон наголосив, що будь-який потенційний продаж залежатиме від закінчення війни. Він підкреслив, що це буде «довгострокова ініціатива» та частина зусиль з відновлення Повітряних Сил України після завершення конфлікту. Міністр також зазначив, що Швеція має великий досвід у розбудові повітряних сил інших країн, наводячи як приклад Чехію, Угорщину, Таїланд і Бразилію.

Чому постачання Gripen C/D поки що не відбулося?

Україна давно прагне отримати старіші бойові літаки Gripen C/D для протистояння російській агресії. Проте досі ці зусилля були безуспішними. Частково це пов’язано з проханням союзників по НАТО, які хочуть, щоб Україна спочатку зосередилася на використанні винищувачів F-16. Це допоможе уникнути перевантаження українських пілотів різними типами літаків.

Попри це, Швеція відкрита до обговорення можливості передачі цих моделей. Міністр Йонсон повідомив, що він обговорював це питання зі своїм українським колегою під час візиту до Києва.

Підтримка від виробника та перспективи

Компанія Saab, що виробляє винищувачі Gripen, також підтримує ідею поставок в Україну. Генеральний директор Saab Мікаель Йоханссон раніше заявляв, що літаки Gripen E мають бути передані Києву «з часом» і що передача моделей C/D є «суто політичним рішенням».

Керівник відділу зв’язків зі ЗМІ Saab Маттіас Редстрем підкреслив, що компанія повністю підтримає Швецію в будь-яких зусиллях щодо України, вважаючи Gripen E найкращим винищувачем для потреб українських Повітряних Сил.

Попри відсутність самих літаків, у вересні 2024 року Швеція схвалила пожертвування запасних частин для Gripen на суму 214 мільйонів доларів США, що свідчить про готовність допомагати українській обороні.

