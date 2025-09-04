Трамп про мир між Росією та Україною:

У середу, 4 вересня 2025 року, в інтерв’ю для CBS News президент США Дональд Трамп заявив, що він залишається відданим пошуку мирної угоди між Росією та Україною, попри невизначеність щодо майбутніх особистих переговорів між Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським. Трамп охарактеризував свою позицію як одночасно реалістичну та оптимістичну, зазначивши, що уважно стежить за розвитком ситуації, інформує Завтра.UA.

«Я спостерігав за цим, я бачив це, і я говорив про це з президентом Путіним і президентом Зеленським, — сказав Трамп. — Щось має статися, але вони ще не готові. Але щось має статися. Ми збираємося це зробити».

Коментарі Трампа на тлі атак та жертв

Коментарі президента США прозвучали на тлі продовження російських обстрілів України. Лише минулого місяця російські війська завдали масованого удару по Києву, в результаті чого загинуло щонайменше 23 людей, серед яких четверо дітей. Трамп висловив незадоволення цією «різаниною», але підкреслив, що продовжуватиме наполягати на мирному врегулюванні.

«Чесно кажучи, я думав, що спроба з Росією буде однією з легших. Але, здається, вона трохи складніша за деякі інші», — зазначив він, додавши: «Я думаю, що ми все владнаємо».

Дипломатичний підхід та минулі успіхи

Дональд Трамп заявив, що його дипломатичний підхід полягає в тому, щоб зібрати ключових лідерів у одній кімнаті і спонукати їх до укладення угоди. Він стверджує, що такий підхід, хоч і вимагає терпіння, вже приніс успіх в інших конфліктах. За його словами, завдяки його зусиллям цього року було завершено шість чи сім воєн. За що він, на його думку, заслуговує на Нобелівську премію миру. Перелік конфліктів, на які посилається президент США: Ізраїль та Іран, Руанда та Демократична Республіка Конго, Вірменія та Азербайджан, Таїланд та Камбоджа, Індія та Пакистан, Єгипет та Ефіопія, а також Сербія та Косово.

Критика тверджень

Деякі аналітики зовнішньої політики поставили під сумнів заяви Трампа. Вони стверджують, що багато згаданих конфліктів або залишаються невирішеними, або не були повномасштабними війнами. Крім того, вони відзначають, що Трамп не завжди був центральною фігурою в цих переговорних процесах.

