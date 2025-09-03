Поки Росія щодня обстрілює Україну сотнями безпілотників-камікадзе, міжнародна спільнота шукає джерело їхнього виробництва. Нове розслідування The Telegraph показало, що ключові компоненти для цих дронів надходять від китайських компаній. Попри публічну позицію Пекіна про нейтралітет у війні, інформує Завтра.UA.

Деталі китайської зброї на українському полі бою

За даними глобальної торговельної аналітичної компанії Sayari, китайські фірми поставили російським компаніям, що потрапили під санкції, компоненти та матеріали для виробництва безпілотників на суму щонайменше £47 мільйонів ($58 мільйонів) з 2023 по 2024 рік. Майже чверть цих поставок – на суму £10,7 мільйона – була відправлена російським фірмам, що працюють у спеціальній економічній зоні в Алабузі. Саме там Росія налагодила масштабне виробництво іранських дронів-камікадзе Shahed-136 (які в Росії називають “Герань-2”).

Серед поставлених товарів були авіаційні двигуни, мікрочіпи, металеві сплави, об’єктиви для камер, скловолокно та вуглецеві нитки — усе це критично важливі компоненти для виробництва дронів.

Українські військові неодноразово знаходять китайські деталі у збитих російських безпілотниках. «Ми постійно знаходимо плати та мікросхеми, які надходять з Китаю», – розповів український пілот ППО на умовах анонімності. «На деяких із них досі є бренди виробників і навіть китайські ієрогліфи».

Тіньова підтримка Москви: Чому Пекін не може покинути Путіна

Офіційно Китай заявляє про свою нейтральну позицію щодо вторгнення Росії в Україну. Проте тіньова торгівля свідчить про глибоке військове партнерство між Пекіном і Москвою. Пекін уникає прямого військового втручання, що було б надто ризиковано для його власних стратегічних інтересів, натомість дозволяючи своїм компаніям експортувати товари подвійного призначення. Це дозволяє Китаю заявляти, що він не надає військової підтримки, попри зростання обсягу двосторонньої торгівлі, який у 2024 році сягнув рекордних £210 мільярдів.

Андреа Гізеллі, викладач зовнішньої політики Китаю в Ексетерському університеті, зазначає, що для Пекіна та Москви позитивні двосторонні відносини мають “вирішальне значення для їхнього економічного виживання”. Крім того, Китай не може дозволити Росії програти війну, оскільки це дозволить США зосередити всю свою увагу на Китаї.

Від Ірану до Китаю: Зміна постачальників для російського ВПК

Спочатку Іран передав Росії креслення та технології для виробництва дронів Shahed-136, але тепер, як свідчить звіт українського Центру оборонних реформ, Китай став основним зовнішнім постачальником критично важливих компонентів, таких як двигуни та навігаційні системи.

У СЕЗ Алабуга, стратегічно розташованій на березі річки, що впадає в Каспійське море (на іншому березі знаходиться Іран), Росія налагоджує власне виробництво дронів-приманок та ударних безпілотників. Так, наприклад, російський дрон “Гарпія” оснащений китайськими двигунами виробництва компанії Xiamen Limbach Aircraft Engine. Темпи виробництва значно зросли: за першу половину 2024 року було випущено понад 2000 дронів «Гарпія».

Зокрема, російська фірма «Алабуга-Фабер» імпортувала з Китаю 3000 тонн вуглецевої пряжі, необхідної для виробництва, на суму £18,4 мільйона. Компанія Suzhou ECOD, чия назва була знайдена на частинах збитого дрона в Києві, відправила продукції до Росії на суму £1,2 мільйона з серпня 2024 року.

Непрямі поставки та обхід санкцій

Експерти зазначають, що реальний обсяг китайських поставок, ймовірно, значно вищий, ніж показують торговельні дані, оскільки обидві країни не завжди точно звітують про свої угоди. Крім того, Росія часто використовує посередників у третіх країнах, щоб обійти санкції та імпортувати важливі китайські компоненти. Це ускладнює відстеження та блокування поставок. Західні санкції, схоже, не здатні зупинити цей потік, що дає Росії можливість продовжувати свою агресію.

Зміцнення військових зв’язків між Китаєм і Росією підкреслюється не лише торгівлею, а й військовими навчаннями. Наприкінці серпня дві країни провели свої перші спільні навчання підводних човнів у Тихому океані.

Попри всі попередження Заходу, Пекін, здається, не має наміру припиняти підтримку Москви, адже їхні стратегічні інтереси тісно переплетені. Це ще раз доводить, що для Китаю «Пекін просто не може покинути Путіна».

