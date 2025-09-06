«Дрібно якось, Андрію Борисовичу», – військовий

Завтра в Україні відзначатимуть День військової розвідки, але замість очікуваної підтримки та визнання героїв-розвідників ситуація набуває політичного забарвлення – загострюється протистояння між Банковою та ГУР. Про це пише військовий та блогер Кирило Данильченко («Ронін»).

За його інформацією Офісу президента передали список бійців ГУР, рекомендованих до нагородження – серед них є і важкопоранені в бойових операціях. Але нагород розвідники не отримають, бо більшість із запропонованих кандидатур направили на додаткову перевірку в СБУ.

Блогер пов’язує цю ситуацію з давнім протистоянням між керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком та начальником ГУР Кирилом Будановим: «Пташка на хвості принесла, що в ОП давненько нервово реагують на Буданова причому на рівні Єрмака. Якби й не напряму конфлікт, а медійний, впізнаваний, до верховного сам ходить, з Єрмаком не узгоджує. Та й узагалі – від рук відбився».

Така ситуація, вважає Данильченко, схожа на свідоме посилення Єрмаком міжвідомчої конкуренції або є спробою спровокувати внутрішній конфлікт у самому ГУР. «Чи то для того, щоб посварити Буданова з побратимами, мовляв, не потрібно бути вірними саме йому. Або ж це класичне – розділяй і володарюй, щоб завжди тліло між організаціями з трьох літер. Або ж – Єрмак боїться Буданова на майбутніх виборах», – припускає він.

Військовий наголошує, що відзначення бійців, які щодня ризикують життям заради країни, не має перетворюватися на інструмент кулуарних ігор чи політичних розбірок: «Зрозуміло, що політика політикою, а війна не зупиняється. Але нагород за заслуги це не повинно стосуватися. Землю, нагороди, виплати – треба давати, навіть якщо не хочеться. Тим більше – розвідникам у День розвідки! <…> Там багато людей, які отримали поранення, які дійсно брали участь у рейдах та операціях. Заслужених. Дрібно якось, Андрію Борисовичу».

Данильченко переконаний, що подібні інтриги в умовах війни не лише підривають загальну обороноздатність держави, а й серйозно демотивують військових: «Не час боротися з розвідкою, війна триває. Їй треба допомагати й мотивувати. От закінчиться – тоді боріться собі скільки завгодно».

