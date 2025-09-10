Дмитро Пєсков, речник Кремля, заявив, що іноземні компанії, які надавали фінансову підтримку українській армії, тепер вважаються ворогами Росії. За його словами, до таких бізнесів «слід ставитися відповідно». Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує Завтра.UA.

Нові «вороги» Кремля: хто потрапив до списку?

Пєсков підкреслив, що Москва розділяє ставлення до західних компаній. Ті, хто, залишаючи російський ринок, виконали всі свої зобов’язання перед співробітниками та партнерами, можуть розраховувати на «конструктивний і шанобливий діалог». Він навіть припустив, що деякі з них можуть повернутися, але за це доведеться заплатити «значні фінансові витрати».

Однак, ситуація з компаніями, які підтримують ЗСУ, кардинально інша. «Ці компанії, які підтримують ЗСУ, вже стали ворогами, і до них слід ставитися відповідно», — цитують Пєскова росЗМІ. Таким чином, Кремль офіційно визнав фінансову підтримку України як ворожий акт.

«Будь-які військові об’єкти в Україні — законні цілі»

Також, раніше Пєсков робив ще одну гучну заяву. Під час брифінгу він наголосив, що Росія розглядає всі військові об’єкти на території України як легітимні цілі для ударів, включно з тими, що пов’язані із західними державами. Заява пролунала на тлі попередніх слів речниці МЗС РФ Марії Захарової, яка назвала «неприйнятною» присутність іноземних військових контингентів в Україні. Це підкреслює ескалацію риторики Кремля та розширення списку потенційних цілей на території України.

«Святе місце порожнім не буває»

Коментуючи масовий вихід західних брендів з російського ринку після початку повномасштабного вторгнення та запровадження санкцій, Пєсков зазначив, що їхні ніші не залишаться порожніми. За його словами, бізнес з інших країн «проявляє великий інтерес» до ринку РФ, особливо до тих секторів, які звільнилися після відходу великих західних компаній. Це свідчить про намагання Кремля заповнити економічний вакуум, що утворився внаслідок санкцій, за рахунок нових партнерів.

Нагадаймо, раніше Кремль висунув нові “гарантії безпеки” для України.