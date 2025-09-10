Президент США Дональд Трамп закликав європейських союзників ввести жорсткі вторинні санкції проти ключових торговельних партнерів Росії. Цей крок, на його думку, значно посилить тиск на Москву. Про це повідомляє видання The Telegraph, інформує Завтра.UA.

Трамп пропонує 100-відсоткові мита

За інформацією ЗМІ, Дональд Трамп пропонує Євросоюзу запровадити 100-відсоткові вторинні мита на товари з Індії та Китаю. Ця пропозиція, висловлена під час телефонної розмови, має на меті примусити Кремль до мирних переговорів з Україною.

Американські чиновники підтвердили, що Вашингтон готовий “дзеркально” відобразити санкції, які запровадить ЄС. Це може призвести до значного підвищення імпортних мит на товари з Китаю та Індії.

“Ми готові діяти, готові діяти просто зараз, але ми зробимо це лише за умови, що наші європейські партнери підтримають нас”, — заявив один з американських чиновників газеті The Financial Times.

Напруженість у відносинах із союзниками

Ця пропозиція може ще більше загострити відносини між США та Індією. Раніше Трамп вже запровадив 25-відсоткове мито на індійські товари через купівлю країною російської нафти, що підвищило загальні мита до 50%.

Згідно з The New York Times, прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді у відповідь нібито ухилявся від телефонних дзвінків Трампа. Крім того, він відвідав військовий парад у Пекіні разом із Володимиром Путіним і Кім Чен Ином. Після цього Трамп написав у соцмережі Truth Social, що Індія та Росія були “втрачені” для США та перейшли на бік “найглибшого, найпохмурішого Китаю”.

Росія не йде на мирні переговори

Трамп, який раніше наголошував на своїй здатності швидко завершити війну, висловлює зростаюче розчарування діями Москви, яка продовжує обстрілювати українські міста.

Після нещодавніх потужних російських ударів, Трамп заявив, що він “не задоволений” і натякнув на готовність перейти до “другого етапу” покарання для Росії.

“Зараз ми змагаємося між тим, як довго зможе протриматися українська армія, і як довго зможе протриматися російська економіка”, — сказав міністр фінансів Скотт Бессент.

Білий дім вважає, що санкції проти країн, що купують російську нафту, можуть призвести до “повного колапсу” російської економіки. Американські чиновники стверджують, що план Трампа полягає у введенні “драматичних тарифів”, щоб зупинити Китай від купівлі російської нафти.

“Президент вважає, що очевидний підхід тут такий: давайте всі запровадимо різкі тарифи і триматимемо їх, доки китайці не погодяться припинити купувати нафту. Насправді нафта не може потрапити в інші місця”, — розповів один із чиновників.

Білий дім поки що не надав коментарів щодо цієї інформації.

Раніше стало відомо, що США готують відповідь: після атак на Київ адміністрація Трампа розглядає «всі варіанти» санкцій.