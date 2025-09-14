Колишній мер Харкова та проросійський екс-нардеп від «Партії регіонів» Михайло Добкін може бути причетним до організації псевдомітингів у Києві, повідомляє from-ua.org.

Про це повідомляють українські ЗМІ та провідні телеграм-канали з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Добкін давно перебуває у базі «Миротворець» та фігурує у кримінальному провадженні СБУ за підозрою у пособництві державі-агресору (ст. 111-2 ККУ, санкція — до 15 років ув’язнення).

Йому закидають:

посібництво терористам і російським окупантам;

організацію проросійських мітингів у Харкові;

заклики до вбивства українських громадян.

Попри це, екс-нардеп-регіонал і чинний диякон московського патріархату продовжує залишатися публічною фігурою та, за даними джерел, планує створити картинку безладу й розбрату в українському суспільстві для кремлівської пропаганди.

«Фейковий майдан» під виглядом суспільного обурення

За інформацією журналістів, майбутні акції не мають нічого спільного з реальним громадським протестом. Йдеться про проплачені постановки, які мають максимально імітувати «народний майдан». У кулуарах ці схеми вже отримали назву — «картонний майдан».

Його мета — надати заворушенням правдоподібного вигляду й транслювати картинку хаосу до кремлівських ЗМІ.

«Антимайданівець» у ролі “Майданівця”?

Найбільший парадокс у тому, що Добкін колись був одним із головних «антимайданівців», фанатом «Беркуту» та організатором сепаратистського шабашу зі створення так званої «ХНР». І тепер ця ж сама людина намагається організувати «псевдо-майдани» у столиці під час повномасштабної війни з Росією.