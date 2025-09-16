Дипломатичні провали Єрмака послаблюють зовнішньополітичні позиції України, – політолог

Відсутність чіткого мандату у керівника Офісу Президента Андрія Єрмака погано впливає на ефективність зовнішньої політики України. Таку думку висловив політолог Володимир Горковенко.

Політолог звертає увагу на те, що низка впливових західних медіа, зокрема Politico та The Economist, критично оцінюють дипломатичну діяльність Єрмака, вказуючи на її неефективність і деструктивність. Горковенко також зазначає, що ця тема стала предметом обговорення серед західних експертів та аналітичних центрів:

«Американці хочуть працювати з посадовцями, які мають чіткий мандат держави і формальне право представляти Україну. Для них було дивиною, що під час останніх переговорів Зеленського та Трампа у складі делегації не було міністра закордонних справ Андрія Сибіги. Натомість, на ключових переговорах Україну представляє особа, чия інституційна роль – секретар президента, котрий за статусом не може вести міждержавні переговори та укладати угоди».

За оцінкою експерта, однією з найбільш помітних невдач Єрмака у сфері міжнародної політики стали так звані «Стамбульські домовленості» 2025 року:

«Формально делегацію очолював Рустем Умєров. Насправді ж процесом керував Андрій Єрмак. Президент Дональд Трамп розраховував, що за його підтримки це стане проривом і реальною сходинкою до миру. Натомість, не публічно, американці говорять, що ця місія була проваленою… Загалом, три раунди стамбульських перемовин не дали бажаного для України результату: загальний формат «всіх на всіх» лишається віддаленою перспективою, а повернення людей із найбільш уразливих категорій відкладено на невизначений термін».

Про прямі вимоги західних партнерів щодо негайної заміни очільника переговорного процесу з боку України згадує у своїй публікації і польський політолог Марцін Вішневський.

«Американці незадоволені його роботою та його провалами практично в усіх сферах. В оточенні Трампа зростає роздратування та непорозуміння – хто він, який його офіційний статус та повноваження, і перш за все, чию позицію він представляє у Вашингтоні та Стамбулі», – наголошує він.

На переконання Горковенка, подібна ситуація також підживлює російську пропаганду, яка використовує її для просування тез про «нелегітимність» української влади:

«Це послаблює позиції України на міжнародній арені. Виглядає так, що наша влада створює прекрасні приклади отого ІПСО, з яким самі ж і намагаються боротися. Якщо українська дипломатія далі буде рухатися, ігноруючи всі сигнали, знаки та попередження, то нам буде дуже складно».

