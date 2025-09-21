Сьогодні майже 2 мільйони українців залишається в Польщі – кинуті й забуті своєю державою

Багато з них втратили житло, родини та впевненість у завтрашньому дні. Багатьом уже нема куди повертатися: колись процвітаючі міста перетворені на руїни. І все це – на тлі бездіяльності влади, яка нічого не робить, щоб повернути додому тих, хто змушений був тікати від війни. Про це пише Інформатор.

Ті, хто виїхав, перетворилися на безхатьків. Життя розділилося на “до” і “після”.

“Коли над нашою країною нависла страшна небезпека, багато людей залишилося сам на сам із війною. Під ударами українці кидали свої домівки й у відчаї тікали від війни. Збирали останні кошти, щоб вибратися з окупованих територій та врятувати дітей. Вони чекали, що влада простягне руку допомоги. Але цієї руки як не було тоді так і не має зараз”, – наголошують у “Фундації Вікторія”, які допомагають українським біженцям у Польщі.

Забуті, покинуті, відрізані від своєї землі, люди продовжують скитатися світом із єдиною мрією – повернутися додому. Але державні можновладці в них цю надію забрали.

“Прості українці у відчаї на чужій землі”, – додають у фонді.