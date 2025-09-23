«Авторитетный» криворожский предприниматель Александр Квасов в очередной раз оказался в эпицентре криминальных скандалов. В определенных кругах он хорошо известен под кличкой Сашка Квас или Сашка Фармазон, поскольку считается крупным специалистом в области подделок. В первую очередь подписей и документов. Также он подозревается в похищении людей и махинациях с землей. Кто «крышует» квасовкий беспредел и почему до сих правоохранительная и судебная система не дала ему надлежащей оценки? Разобраться в этом поможет наше журналистское расследование. Про це пише видання Антикор.

Сашка ФармазоН (Александр Квасов)

Ариец (Владимир Щегольков)

Криворожские «арийцы»

Украинские СМИ неоднократно обращали внимание на специфический характер его деятельности. Одно время фамилию Александра Квасова (Фармазона) нередко упоминали в связке с другим криминальным авторитетом – Владимиром Щегольковым (Арийцем). Последний, как известно, ушел недавно в бега и самовольно покинув ряды ВСУ, незаконно пересек украинскую государственную границу. Сашка Квас давно и прочно вписан в систему криминального бизнеса Криворожья, который специализируется на нелегальных заправках, подпольном производстве табака и алкоголя. А также рейдерских схемах и махинациях с землей. Не стоит лишний раз напоминать, что работа «левых» АЗС без лицензий, продажа контрафактного табака и алкоголя без акцизных марок подрывает экономику Украины.

Криминальная «десятина»

То, что несмотря на десятки громких скандалов и расследований, криминальная группировка до работает даже во время войны, указывает на наличие серьезной «крыши» в правоохранительной и судебной системе. По сообщениям СМИ, Фармазон исправно платит наверх 10% от всех своих криминальных доходов. Явно не обходится без крышевания и другая сфера криминальной деятельности Сашки Кваса, связанная с земельным рейдерством и подделкой договоров на аренду паев. Сашка Квас еще до начала войны системно кошмарил фермеров Криворожья, захватывая их земли, блокируя технику и сбор урожая. Рейдерский беспредел сопровождался подделкой документов и липовыми договорами, под которым ставили подписи даже давно умершие люди. Таким образом, считая что ему все дозволено, Сашка Квас отжал более 4000 га земли. С которых, естественно, пользуясь разного рода коррупционными связями, можно было не платить налоги и аренду паев.

Оргии и пытки

Удивительным образом «замотивированная» правоохранительная система ничего не замечала, хотя журналисты и общественность неоднократно обращали внимания на обнаглевшего от безнаказанности беспредельщика. Чтобы иметь надежную основу для своего криминального бизнеса Сашка Квас пытался даже пойти в политику. Но его фигура была нас настолько токсичной, что приличные бизнесмены и чиновники пытались обходить его стороной. Об оргиях в принадлежащем Квасу ресторане, где он имел привычку обмывать с братвой свои победы над беззащитными фермерами, ходили самые разные слухи. «Злые языки» поговаривали не только о пьянках и наркотиках, но даже об изнасилованиях несовершеннолетних. Со временем Сашка Квас и его подельник перешли к откровенному бандитизму. Они стали ь подделывать не только договора и подписи, но и неформальные, «понятийные» долги. Суммы в сотни тысяч долларов брались из головы Фармазона и определялись даже не «понятиями», а исключительно размером его жадности.

Выбивание несуществующих долгов

Весной 2025 года региональные паблики и СМИ взорвались скандалом, связанным с выбиванием группировкой Кваса долгов. При этом должников иногда пытали, удерживая в подвале по трое суток. Цинизм ситуации заключался в том, что эти долги были полностью выдуманы Фармазоном – на само деле ему никто ничего не был должен. Обнаглевшему от безнаказанности беспредельщику просто захотелось «поднять денег» на ровном месте. Информация о похищениях и пытках выплыла наружу и Сашке Квасу пришлось выложить немалые деньги, чтобы замять это дело.

Это все привело к тому, что местные жители плевались, услышав фамилию Квасов. Однажды народное терпение лопнуло и против Сашки Кваса начался настоящий народный бунт. Игнорировать восстание почти сотни пайщиков и фермеров против криминального беспредела было уже невозможно, на место событий пришлось даже выехать местному телевидению.

Всенародный бунт

Журналисты «Первого Криворожского» рассказали о том, как «так называемый бизнесмен» Квасов объявлял себя владельцем не принадлежащей ему земли в Софиевском районе. После чего самовольно засеивал ее, а законных собственников избивали и запугивали его подручные. А свои претензии на чужую собственность Квас с присущей ему наглостью подтверждал поддельными подписями селян, и поддельными же договорами с печатями Госземагентства. Люди устроили бунт, потому что в глаза не видели этих договоров и ничего не подписывали! Тем более сфабрикованные Фармазоном документы не могли пописать их умершие соседи и родственники.

Фармазона выручила «крыша»

Несмотря на угрозы со стороны Кваса, люди окружили машину и задержали афериста до приезда полиции. Работникам милиции и прокуратуры вынуждены были отреагировать на резонансный конфликт. У водителей, работавших без прав на вождение и обработку земли, была изъята техника, принадлежащая Сашке Квасу. Самому же Фармазону в прокуратуре предъявили статью о подделке подписей. Но чтобы беспредельщик не ушел от ответственности в прокуратуру пришлось выехать группе пострадавших селян, включая ветеранов АТО, семьи которых пытался лишить земли Фармазон. Однако и на этот раз Сашке Квасу удалось избежать тюрьмы – не зря же все-таки он исправно платит десятину на самый наверх. К сожалению, даже война не положила конец криминальному беспределу Фармазона и его криминальные схемы не особо изменились.

Зачем объявлять поддельной настоящую подпись?

Недавно внимание СМИ привлек случай, когда Сашка Квас взял в субаренду 315 га у ООО «КСГ Днепр». Однако за арендную плату за нее вносить не торопился. В результате компания несла убытки, будучи вынужденной оплачивать аренду пайщикам и налоги. Вся прибыль при этом доставалась Квасу. Естественно «КСГ Днепр» решило эту ненормальную ситуацию исправить и вернуть землю обратно, поскольку Квас отказывался исполнять свои обязанности, согласно договору. И тут вдруг Фармазон превзошел сам себя. В арбитражном суде заявил, что его подпись под договором субаренды подделана, поэтому он не действителен, и никаких взаимоотношений с «КСГ Днепр» у него на само деле не было. При этом следователям прокуратуры он заявляет обратное: что это по договору его земля и он имеет полное право получать с нее доход. При этом в по традиции в ход идет запугивание судей, следователей и представителей компании всесильной «крышей» на самом верху, которая снова позволит Фармазону выйти сухим из воды. Но, к счастью, времена изменились. Теперь за беспредел могут спросит намного строже, в том числе и бойцы ВСУ, которые защищают страну на фронте, пока их семьи в тылу продолжает грабить Сашка Квас.

Поддельный патриотизм

Хотя во время войны и он стал вести себя осторожней. Когда он напивается в своем ресторане, то больше не поет песни своего родственника – российского барда Владимира Квасова. Последний стал известен благодаря проекту «Автомат и гитара», в котором среди прочего исполнял песню посвященную уже покойному лидеру самопровозглашенной ДНР. Ожидать прихода российских войск и провозглашения Криворожской республики стало очень небезопасно, поэтому Сашка Фармазон решил сделать ставку на поддельный патриотизм – такой же липовый, как нарисованные им фальшивые документы и подписи. Квасов надеется, что общественная организация «Стальное сердце Кривбасса», которую он сейчас продвигает как волонтерский проект, поможет ему сложившийся за долгие годы токсичный криминальный имидж. Однако у тех, кто проводит журналистские расследования его деятельности, возникают закономерные подозрения. Не является ли Фармазон агентом российской разведки под прикрытием, а волонтерская деятельность просто помогает ему собирать нужную информацию?

Не секрет, что спецслужбы РФ давно и активно используют в своих интересах связи между украинскими и российским криминалитетом. Поэтому и на таких «бизнесменов» как Фармазон у них должно быть компромата хоть отбавляй!

«Таможенная мафия» и российский след

Косвенно это подтверждается связями «на самом верху», которыми Квасов до сих пор любит хвастается во время своих ресторанных оргий. Поговаривают, что записи этих застольных откровений уже лежат в сейфе у «того, кого надо». Речь идет о крышующих Фармазона народных депутатах, которые являются ставленниками так называемой «таможенной мафии». Они активно сотрудничали с Виктором Медведчуком и нажили огромные состояния на российско-украинской границе еще во времена «Партии регионов». Неудивительно, что они могут позволить себе иметь «карманных депутатов» в Верховной Раде. Некоторых из них связывают с российско-украинским бизнесменом Павлом Фуксом, который по данным ФБР, является агентом российской разведки. Сашка Фармазон всегда любил козырять разного рода сомнительными связями. В частности, хвастался что может на кого угодно натравить одну из самых скандальных парламентариев в ВР, которую за связи с криминальным бизнесом с позором выгнали из фракции «Слуга народа». Но если такая фурия с депутатским мандатом, грудью бросается на защиту интересов «мелкого» криворожского афериста, то вряд ли происходит только из-за ее психической неадекватности.

Расследование продолжается

Расследования, связанные с криминальной деятельностью Александра Квасова. Продолжается. На сегодняшний день уже накопилось немало материалов, которые будут переданы в правоохранительные органы. Особое внимание будет уделено коррупционным связям Фармазона, которые во время войны приобретают ярко выраженную антиукраинскую направленность. Имена всех, кто крышует Сашку Квасова в судебных, правоохранительных и других органах власти будут преданы огласке. Ход следствия будет тщательно контролироваться представителями общественности, а результаты его будут обнародованы через СМИ. Следите за дальнейшими публикациями.