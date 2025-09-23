Єрмак полює на генералів | Зрада і Корупція

Вчора політична блогерка Альона Яхно оприлюднила інсайдерську інформацію про те, що Державне бюро розслідувань отримало від Офісу Президента завдання зібрати дані та відкрити кримінальні провадження проти низки високопоставлених військових. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Мова йде про генералів Михайла Забродського, Сергія Наєва, Миколу Олещука, Віктора Муженка, Сергія Кривоноса та Валерія Кондратюка.

Причинами цього Яхно називає навколополітичні процеси, зокрема спробу Офісу Президента зменшити вплив генералів як усередині країни, так і на міжнародній арені. «Вони не мають ані звички, ані бажання узгоджувати свою медійну активність із кимось іншим. Тим паче – з ОП, до якого найчастіше перебувають в опозиції», – пише блогерка.

Друга причина – старт передвиборчої кампанії. Яхно вважає, що Банкова намагається зачистити інформаційний простір від сильних фігур, які потенційно можуть скласти конкуренцію на майбутніх виборах: «Слідчі мають вказівку шукати будь-які можливі і неможливі порушення. І байдуже, що справа буде шита білими нитками. Плювати на це! Головне – швидка реєстрація кримінальних проваджень та гучні заголовки в телеграм-смітниках. Навіть якщо всі ці справи розваляться, не дійшовши до суду, їм забезпечать широкий медійний розголос».

