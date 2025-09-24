Нова ера для українського футболу – Григорій Козловський анонсував будівництво унікальної Академії «Рух» на тисячу дітей

Засновник футбольного клубу та Академії «Рух» Григорій Козловський ще навесні оголосив про початок реалізації амбітного проєкту, що має на меті вивести дитячо-юнацький футбол в Україні на кардинально новий рівень.

Протягом наступних двох років у Винниках постане новітній комплекс, розрахований на навчання тисячі юних футболістів, з:

власною філією британської школи,

сучасним манежем,

інноваційними гібридними полями.

Масштаби та інновації: погляд зсередини

Будівництво нового комплексу Академії «Рух» вражає своїми масштабами та унікальними архітектурними рішеннями. Як розповів архітектор проєкту Андрій, ключовою особливістю головної будівлі є інтеграція трибун на 1160 глядацьких місць безпосередньо в споруду. Таке рішення дозволило ефективно використати обмежену площу та створити багатофункціональний простір.

Григорій Козловський зазначив, що комплекс включатиме чотири повнорозмірні футбольні поля, що відповідатимуть усім нормативам УЄФА. Це дозволить проводити на базі академії турніри національного та міжнародного рівнів. Приміщення всередині спроєктовані з максимальною ефективністю: скайбокси на трибунах у звичайний час слугуватимуть навчальними аудиторіями, а для проведення масштабних заходів передбачено сучасний конференц-зал.

На верхніх поверхах розмістяться мініготель для команд-гостей та кімнати для першої команди «Руху», які матимуть власні балкони з видом на головну арену. Для забезпечення харчуванням понад тисячі вихованців будується величезна їдальня площею 1000 м² з кухнею на 600 м². Для батьків та відвідувачів працюватиме окреме кафе.

Унікальний манеж та енергетична незалежність

Однією з головних переваг нової академії стане критий манеж із повнорозмірним футбольним полем, збудований за сучасною технологією надувної конструкції.

«На сьогодні це буде єдиний подібний об’єкт на території Західної та Центральної України, що дозволить тренуватися та проводити матчі за будь-яких погодних умов протягом усього року» – зазначив Григорій Козловський.

Враховуючи енергетичні виклики в країні, проєкт передбачає досягнення часткової автономності. На даху головної будівлі буде встановлено сонячну електростанцію, яка забезпечуватиме комплекс власною електроенергією та зменшить навантаження на міські мережі.

Григорій Козловський: особистий контроль та бачення засновника

За словами архітектора, засновник ФК «Рух» Григорій Козловський не просто фінансує проєкт, а бере безпосередню участь у всіх етапах будівництва. Він особисто контролює процеси, проводячи щоденні наради з будівельниками.

«Він чудово розуміє етапи будівництва, процеси і ставить саме ті питання, які дійсно мають відбуватися послідовно. Григорій Козловський не просто контролює, він тримає руку на пульсі», — зазначає Андрій.

Концепція академії народилася з досвіду самого Козловського, який відвідав провідні футбольні академії світу, вивчаючи їхні переваги та недоліки. Саме його бачення лягло в основу цього унікального для України проєкту. Навіть кабінет засновника спроєктовано так, щоб з нього відкривався панорамний вид на всі об’єкти академії.

Соціальна місія та інвестиція в майбутнє

Григорій Петрович Козловський наголошує, що Академія «Рух» — це не просто спортивний об’єкт, а важлива соціальна місія та інвестиція в майбутнє української нації. Нещодавно його діяльність отримала високу оцінку: видання «Економічні новини» включило Козловського до рейтингу ТОП-10 інвесторів Західної України, відзначивши його як яскравий приклад соціально відповідального бізнесу.

Завершення будівництва цього грандіозного об’єкта заплановано на осінь 2026 року. Без сумніву, його відкриття стане новою сторінкою в історії українського футболу.