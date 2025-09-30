8 C
Не только спорт – Александр Свищев превращает ватерпольный турнир в символ памяти и стойкости

Оновлено:
Автор Микола Завтрогляд

В Киеве состоялся турнир памяти государственного тренера и спортивного деятеля по водному поло Виталия Лисуна, погибшего на фронте в 2022 году. В течение трех дней пять команд из разных городов Украины боролись за победу. Второй раз подряд чемпионом стала команда ВК «Одесса».

Слова поддержки от Александра Свищева

Президент Федерации водного поло Украины Александр Свищев подчеркнул важность проведения таких турниров: «Память о человеке живет до тех пор, пока мы ее бережем и чтим. Виталий сделал очень много для украинского водного поло и мог бы сделать еще больше, если бы не война. Мы хотим, чтобы такие турниры стали толчком для молодых спортсменов. Федерация будет делать все, чтобы память о наших героях была увековечена».

Александр Свищев поблагодарил организаторов, тренеров и игроков за участие, отметив высокий уровень подготовки соревнований в столице.

Турнирное положение:

  • 1 место — ВК «Одесса»
  • 2 место — КДЮСШ «Динамо» Киев
  • 3 место — Харьков
  • 4 место — Днепр
  • 5 место — ДЮСШ-21 Киев

 

Спорт и память

Виталий Лисун был государственным тренером Украины, судьей национальной категории и многолетним секретарем Федерации водного поло. После начала полномасштабного вторжения он добровольно вступил в ВСУ и погиб в Харьковской области в июле 2022 года.

В прошлом году Александр Свищев заявил о намерении сделать этот турнир традиционным, чтобы чтить память Лисуна и развивать водное поло в Украине.

Александр Свищев — о развитии спорта и поддержке армии

Помимо руководства Федерацией, Александр Свищев активно инвестирует в спортивные и социальные проекты. В частности, он присоединился к созданию комплекса «LEOLAND», поддерживает молодежь в спорте и системно помогает Вооруженным силам Украины.

За помощь военным он получил многочисленные награды — среди них благодарность от Валерия Залужного, награды от 103-й и 125-й бригад ТрО, а также почетную награду «Золотой лев» от 24-й ОМБр имени короля Данила.

Недавно Александр Юрьевич Свищев вошел в топ-3 рейтинга инвесторов Западной Украины вместе с бизнесменом Григорием Козловским, что подтвердило его роль как драйвера экономической устойчивости страны.

