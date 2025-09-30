Оглядач «Української правди» – між Єрмаком і Будановим розгоряється конфлікт

В Україні розгоряється протистояння між главою Офісу Президента Андрієм Єрмаком та начальником Головного управління розвідки Кирилом Будановим. Про це заявив журналіст Роман Кравець у програмі «Української правди».

«Зараз дуже складна ситуація керівника ГУР з Андрієм Єрмаком, тому що в Буданова є прихований великий потенціал <…> І в нього так само зараз дуже напружені стосунки з Офісом Президента», – заявив він.

Кравець вважає, що саме Єрмак ініціює ескалацію конфлікту з Будановим та не сприймає незалежних фігур у вертикалі влади. Буданов є «чужим» у цій системі та має прямий контакт із Президентом, оминаючи погодження з Банковою. За словами Кравця, це руйнує неформальну модель управління, яку вибудував Єрмак.

Журналіст підкреслює, що головною причиною загострення конфлікту є стрімке зростання політичного капіталу Буданова. Він залишається одним з найпопулярніших представників державних структур – і саме це, на думку Кравця, викликає тривогу в Єрмака: «У нього «другий вибір» дуже хороший. Плюс в нього багато ресурсів, він зробив із ГУР дуже ресурсну організацію, він популярний і має певні можливості <…> Щось наближається, вони відчувають, що щось відбувається».

Оглядач «Української правди» підкреслює, що відсутність чіткої позиції президента Зеленського може сприяти подальшій дестабілізації і поглибленню конфлікту. «Вся відповідальність лягає на Президента. Тому що за всі дії відповідає Президент, тобто йому розхльобувати», – каже Кравець.

