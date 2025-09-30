Залужний розпочав політичну кампанію у зв’язці з Порошенком і Пашинським

Лондонський форум лідерів українських громадських та благодійних організацій Stronger Together: Forum for Cooperation and Aid, де 25 вересня виступив колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, став відправною точкою його політичної активності. Як зазначає політолог Валентин Гайдай, під дипломатичним форматом ховається початок політичної кампанії генерала. Допис він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

За даними Гайдая, ключову роль в організації заходу відіграв Сергій Пашинський: «Скандально відомий колишній нардеп і впливовий “сірий кардинал” бізнесу Сергій Пашинський фактично запустив політичний проєкт Валерія Залужного».

Політолог вважає, що така співпраця стала для Валерія Залужного першим кроком на шляху від військового керівника до політичного лідера. Додатковим підтвердженням цього він називає вересневі повідомлення у медіа про створення в Лондоні штабу генерала. «Американська журналістка Кейті Лівінгстон писала, що команда вже залучає іноземних політтехнологів, а головним координатором проєкту виступає саме Пашинський», – зазначає Гайдай.

Крім того, у політичному проєкті Залужного простежується активна участь людей з команди екс-президента Петра Порошенка. «Депутатка від “ЄС” Вікторія Сюмар відповідає за оперативну координацію, а медіарадниця Залужного Оксана Тороп курує комунікації. Це прямо натякає на те, що за проєктом стоїть Петро Порошенко», – пише політолог.

Також Гайдай наводить неофіційні дані, згідно з якими саме Петро Порошенко виступає політичним наставником Валерія Залужного: «Колишній президент надає генералу політичну підтримку та допомагає вибудовувати комунікації, у яких той поки що не має достатнього досвіду. Водночас для самого Порошенка союз із екс-головкомом відкриває шлях до посилення власного впливу й розширення електоральної бази».

За його словами, політичний проєкт Залужного вже функціонує у тісній зв’язці з Порошенком, попри офіційні заперечення з боку команди генерала. «Факти свідчать: кампанія вже запущена – є організаційна структура, чіткі меседжі, союзники та публічні заходи. Тепер лишається чекати офіційного оголошення», – підкреслює Гайдай.

#гайдай #залужний #порошенко #пашинський #політика #вибори #кампанія #єс #україна