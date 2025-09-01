Більшість українських жінок можуть вільно перетинати кордон, проте деяким категоріям це заборонено. Які існують обмеження та кого вони стосуються, інформує Завтра.UA.

Заборона на виїзд для жінок: Хто підпадає під обмеження

Згідно з чинним законодавством України, переважна більшість жінок має право вільно виїжджати за кордон. Це стосується і тих, хто перебуває на військовому обліку, зокрема медичних працівниць.

Однак, існують певні категорії жінок, для яких виїзд за межі країни заборонено. У першу чергу це стосується:

Жінок-військовослужбовців: На них поширюються ті ж обмеження, що й на чоловіків. Їм дозволено перетинати кордон лише у разі службових відряджень, для лікування, навчання або відпочинку.

На них поширюються ті ж обмеження, що й на чоловіків. Їм дозволено перетинати кордон лише у разі службових відряджень, для лікування, навчання або відпочинку. Державних службовців: Заборона стосується поліцейських, працівниць правоохоронних органів та інших посадовиць.

Заборона стосується поліцейських, працівниць правоохоронних органів та інших посадовиць. Осіб, що мають доступ до державної таємниці: Виїзд за кордон для них може бути обмежений або повністю заборонений.

Крім того, виїзд також може бути заборонений жінкам за рішенням суду. Наприклад, у випадках, коли йдеться про заборгованість або перебування під кримінальним розслідуванням.

Кому із чоловіків дозволений виїзд за кордон

Згідно з мобілізаційним законодавством України, переважна більшість чоловіків призовного віку (25–60 років) не можуть виїжджати за кордон. Проте існують певні категорії, яким це дозволено:

Чоловіки з інвалідністю: Особи, що мають І, ІІ та ІІІ групу інвалідності.

Особи, що мають І, ІІ та ІІІ групу інвалідності. Багатодітні батьки: Чоловіки, які виховують трьох і більше дітей.

Чоловіки, які виховують трьох і більше дітей. Особи, які самостійно виховують дитину: Чоловіки, які є єдиними опікунами неповнолітнього.

Чоловіки, які є єдиними опікунами неповнолітнього. Опікуни тяжкохворих: Чоловіки, які виховують тяжкохвору дитину або є опікунами недієздатної особи.

Чоловіки, які виховують тяжкохвору дитину або є опікунами недієздатної особи. Військовозобов’язані, чиї родичі загинули на війні: Ця категорія має право на виїзд з країни.

Ця категорія має право на виїзд з країни. Чоловіки, яким надано відстрочку: Особи, які здійснюють догляд за родичами з інвалідністю.

Зверніть увагу: Військовослужбовцям, як і жінкам, дозволено виїжджати за кордон для лікування, проходження навчання чи відпочинку за умови відповідного рішення командування.

Крім того, згідно з останніми змінами, чоловікам віком від 18 до 22 років офіційно дозволено виїзд за кордон.

Раніше стало відомо, що екс-керівник ТЦК допоміг начальнику КП «Київський метрополітен» уникнути служби та сховатися за кордоном.