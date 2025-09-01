Більшість українських жінок можуть вільно перетинати кордон, проте деяким категоріям це заборонено. Які існують обмеження та кого вони стосуються, інформує Завтра.UA.
Заборона на виїзд для жінок: Хто підпадає під обмеження
Згідно з чинним законодавством України, переважна більшість жінок має право вільно виїжджати за кордон. Це стосується і тих, хто перебуває на військовому обліку, зокрема медичних працівниць.
Однак, існують певні категорії жінок, для яких виїзд за межі країни заборонено. У першу чергу це стосується:
- Жінок-військовослужбовців: На них поширюються ті ж обмеження, що й на чоловіків. Їм дозволено перетинати кордон лише у разі службових відряджень, для лікування, навчання або відпочинку.
- Державних службовців: Заборона стосується поліцейських, працівниць правоохоронних органів та інших посадовиць.
- Осіб, що мають доступ до державної таємниці: Виїзд за кордон для них може бути обмежений або повністю заборонений.
Крім того, виїзд також може бути заборонений жінкам за рішенням суду. Наприклад, у випадках, коли йдеться про заборгованість або перебування під кримінальним розслідуванням.
Кому із чоловіків дозволений виїзд за кордон
Згідно з мобілізаційним законодавством України, переважна більшість чоловіків призовного віку (25–60 років) не можуть виїжджати за кордон. Проте існують певні категорії, яким це дозволено:
- Чоловіки з інвалідністю: Особи, що мають І, ІІ та ІІІ групу інвалідності.
- Багатодітні батьки: Чоловіки, які виховують трьох і більше дітей.
- Особи, які самостійно виховують дитину: Чоловіки, які є єдиними опікунами неповнолітнього.
- Опікуни тяжкохворих: Чоловіки, які виховують тяжкохвору дитину або є опікунами недієздатної особи.
- Військовозобов’язані, чиї родичі загинули на війні: Ця категорія має право на виїзд з країни.
- Чоловіки, яким надано відстрочку: Особи, які здійснюють догляд за родичами з інвалідністю.
Зверніть увагу: Військовослужбовцям, як і жінкам, дозволено виїжджати за кордон для лікування, проходження навчання чи відпочинку за умови відповідного рішення командування.
Крім того, згідно з останніми змінами, чоловікам віком від 18 до 22 років офіційно дозволено виїзд за кордон.
Раніше стало відомо, що екс-керівник ТЦК допоміг начальнику КП «Київський метрополітен» уникнути служби та сховатися за кордоном.