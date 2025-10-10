На лаві підсудних опиняться учасники корупційного синдикату на Одещині, який, зловживаючи службовим становищем, торгував незаконною «непридатністю» до військової служби. Працівники ДБР повністю розслідували цю цинічну оборудку, організовану для наживи під час війни, та передали обвинувальний акт до суду. Схема, що дозволила щонайменше 10 ухилянтам купити собі звільнення від мобілізації, засвідчила глибоке проникнення корупції у процес військового обліку, інформує Завтра.UA.

Організатори та «тарифи» за ухилення

Організатором схеми виявився місцевий мешканець, який створив розгалужену мережу співучасників. До неї входили:

Співробітник Центру забезпечення службової діяльності Міноборони та Генштабу ЗСУ.

Працівник Приморського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП).

Два безробітних знайомих, які виконували роль посередників і шукали “клієнтів”.

Ціна за повний пакет послуг — зняття з військового обліку на підставі підроблених документів — коливалася від 12 до 16 тисяч доларів США. Посадовці забезпечували безпосередню підробку даних для оформлення звільнення від служби.

Затримання та визнання провини

Правоохоронці затримали учасників схеми під час отримання другої частини неправомірної вигоди від одного з ухилянтів, яка становила 6 тисяч доларів США.

Усі п’ять учасників оборудки, зіткнувшись із доказами, пішли на угоду зі слідством та повністю визнали свою провину. Їм інкриміновано одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді до 5 років позбавлення волі.

Доля «клієнтів» та подальше розслідування

Слідством вже встановлена частина «клієнтів» — чоловіків, які скористалися корупційною схемою для уникнення служби. Щодо інших осіб, які могли скористатися цією послугою, розслідування триває.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону. Передача обвинувального акта до суду є важливим кроком у боротьбі з корупцією в умовах воєнного стану, що підриває основи мобілізації та обороноздатності країни.

