Кричуща корупційна схема, що коштувала державі пів мільярда гривень. Прокуратура скерувала до суду обвинувальні акти стосовно двох колишніх директорів комунального підприємства на Полтавщині. Їх звинувачують у незаконному видобуванні підземних вод без жодних дозволів, інформує Завтра.UA.

Шокуючі збитки: понад 450 мільйонів гривень «списали» на воді

Прокурори Лубенської окружної прокуратури завершили розслідування та передали до суду справи проти двох колишніх очільників комунального підприємства Новооржицької територіальної громади. Як встановило слідство, ці посадовці, керуючи підприємством у різні періоди з серпня 2021 по червень 2024 року, цинічно ігнорували законодавство.

Головне звинувачення – незаконне видобування підземних вод з артезіанських свердловин. Колишні директори діяли без необхідних спеціальних дозволів на користування надрами та водокористування.

Загальний обсяг незаконно видобутої води вражає — понад 300 тисяч кубометрів.

Експертиза підтвердила: такі дії спричинили державі понад 450 мільйонів гривень збитків. Це кричущий приклад того, як посадовці, користуючись службовим становищем, розкрадають державні ресурси у мільйонних масштабах.

Службове зловживання та багатомільйонні позови

Дії колишніх посадовців кваліфіковано за ч. 4 ст. 240 Кримінального кодексу України — незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення та порушення правил використання надр, вчинені службовою особою з використанням службового становища, що спричинило тяжкі наслідки.

Прокуратура вже заявила позовні вимоги до обвинувачених з метою відшкодування завданих державі збитків:

До одного ексдиректора – позов на суму понад 60 млн грн .

. До іншого – на суму більш ніж 390 млн грн.

Слідство у цій справі проводили слідчі Лубенського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом Лубенської окружної прокуратури. Тепер фінальне слово за судом, який має встановити справедливе покарання за цю масштабну корупційну схему.

Нагадаймо, раніше стало відомо про піщану аферу на 290 мільйонів: викрито директора, який незаконно видобував корисні копалини.