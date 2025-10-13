Національна поліція України оголосила підозру 18 працівникам Локомотивного ДЕПО Тернопіль, включаючи колишнього керівника, у привласненні та розтраті дизельного пального в особливо великих розмірах, інформує Завтра.UA. Учасникам організованої злочинної групи (ОЗГ) загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Схема, що діяла на державному підприємстві, викриває глибоку корупційну проблему в системі залізничних перевезень.

Злочинна спільнота у серці ДЕПО

Працівники державного залізничного перевізника, серед яких машиністи, їхні помічники, складач поїздів, майстер цеху та навіть ексначальник ДЕПО, створили стійку організовану злочинну групу для систематичного розкрадання дизельного пального. Зловживаючи службовим становищем та досконало знаючи рух потягів, ділки перетворили локомотиви на джерело особистого збагачення.

Колишній начальник ДЕПО підозрюється в тому, що “покривав злочинну діяльність спільників”, що є ключовим елементом корупційної складової, яка забезпечувала безперебійне функціонування “схеми”.

Механізм розкрадання: від колії до чорного ринку

Схема була ретельно продумана та реалізовувалась із цинічною точністю:

Втручання у Систему: Працівники зливали дизельне пальне з локомотивів у заздалегідь обумовлених місцях. “Скидання” Каністр: Шляхом втручання в паливну систему, пальне відкачувалось у каністри, які потім скидалися під час руху тепловоза у домовлених точках. Збут та Прибуток: Викрадене паливо відвозили, переливали у бочки та збували мешканцям області, а отримані кошти розподіляли між собою.

Ці дії кваліфікуються як привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у складі організованої групи (ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України), що підкреслює тяжкість корупційного злочину.

“На гарячому” та нові епізоди

Оперативники Управління стратегічних розслідувань та слідчі поліції спільно з Департаментом корпоративної безпеки АТ «Укрзалізниця» почали документування злочинної діяльності ще минулого року.

У жовтні 2024 року п’ятьох ключових учасників було затримано “на гарячому” під час зливу пального. Тоді ж було вилучено 2600 літрів викраденого дизпалива. Подальше слідство розкрило нові епізоди та встановило повне коло причетних, що призвело до оголошення підозри всім 18 учасникам ОЗГ.

Санкція інкримінованої статті передбачає до 12 років позбавлення волі з додатковим покаранням – позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Розслідування триває під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора. Справа є черговим свідченням системної боротьби правоохоронних органів із корупційними схемами на державних підприємствах.

Нагадаймо, раніше на Дніпропетровщині викрито масштабну корупційну схему в «Укрзалізниці»: розкрадання понад 6,7 млн грн.