Чим та коли обробити яблуні влітку 2026, щоб захистити від попелиці та фітофтори

Обробка яблунь від шкідників та хвороб. Колаж: Новини.LIVE

Яблуні здатні радувати солодкими плодами десятки років. Але навіть доглянуті плодові дерева не застраховані від появи шкідників і хвороб. Влітку особливо активно атакують попелиця та фітофтора. А проблему можна помітити надто пізно. Тому важливо вчасно провести якісну профілактичну обробку яблунь, щоб захистити врожай.

Новини.LIVE розповідає, коли обприскувати яблуні влітку 2026 року та які засоби справді допомагають захистити сад.

Коли обробляти яблуні від попелиці та хвороб

Обробку саду варто проводити кілька разів за сезон:

Виконують ранньою весною, щоб знищити личинки та яйця шкідників, які пережили зиму.

Після появи молодого листя, коли активізуються багато комах і починають розвиватися перші грибкові інфекції.

Читайте також:

Припадає на період цвітіння. У цей час слід уникати агресивних хімічних препаратів, щоб не нашкодити бджолам та іншим запилювачам.

Обробка плодових дерев після цвітіння, коли на гілках вже зав’язуються плоди. Вона є найважливішою для захисту врожаю. У цей час попелиця, плодожерка та грибкові захворювання можуть завдати найбільшої шкоди. За потреби процедуру повторюють через два-три тижні.

Чим обробити яблуні після цвітіння

Перед будь-яким обприскуванням важливо провести санітарне очищення дерев. Видаліть сухі та пошкоджені гілки, зачистіть уражені ділянки кори та оновіть побілку стовбура. Після цього можна переходити до захисної обробки.

Є кілька засобів, перевірених роками:

1. Залізний купорос

Засіб знищує грибкові хвороби. Для приготування робочого розчину використовують 600 г препарату на 20 л води. Обробку краще проводити у суху безвітряну погоду рано вранці або ввечері, коли сонце вже не таке активне.

2. Мідний купорос

Якщо яблуні регулярно потерпають від фітофтори, парші чи моніліозу, варто звернути увагу на мідьвмісні препарати. Для обприскування зазвичай готують 1% розчин — 100 г засобу на 10 л води.

Є й сучасні препарати для захисту саду. Серед популярних:

“Скор”;

“Хорус”;

“Топаз”;

“Актара”;

“Біотлін”.

Які є народні засоби для захисту яблунь від шкідників і хвороб

Тим, хто надає перевагу екологічним методам догляду за садом, підійдуть перевірені народні рецепти. Вони діють м’якше, але можуть бути ефективними на початкових стадіях ураження.

Серед найкращих:

1. Настій полину проти попелиці

Полин має різкий аромат, який відлякує багатьох шкідників. Для приготування настою 1 кг подрібненої трави заливають 3 л окропу та залишають настоюватися на три доби. Після проціджування рідину розбавляють 10 л води та використовують для обприскування крони.

2. Тютюновий настій від комах

Якщо на яблунях з’явилися попелиця, гусениці чи інші небажані гості, допоможе настій тютюнового пилу. Для цього 400 г сировини заливають відром теплої води та настоюють протягом доби. Перед використанням додають трохи господарського мила, щоб засіб краще утримувався на листі та гілках.

3. Йод від грибкових захворювань

Для профілактики грибкових інфекцій деякі садівники використовують звичайний аптечний йод. На 20 л води достатньо 20 мл препарату. Отриманим розчином можна обприскати крону, а також полити пристовбурне коло, де часто накопичуються збудники хвороб.

Також ділимося іншими корисними порадами з садівництва

Чим потрібно обробити плодові дерева від маніліозу.

Як захистити вишню та черешню від вишневої мухи.

Як обробити сливи влітку, щоб захистити плоди від черв’яків.