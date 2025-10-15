Банкова нервує через зростання популярності Буданова, – політолог

Стабільно високі рейтинги довіри Кирила Буданова дратують Офіс Президента – таке припущення у своєму дописі на Фейсбук зробив політолог Віктор Таран. Попри зусилля Банкової, позиції начальника ГУР залишаються стабільними. Він не лише демонструє конкретні результати у війні, а й утримує лідерство у рейтингах суспільної довіри.

«Тут деякі “Андрії Борисовичі” продовжують намагатися зняти Буданова. Чому? Важко сказати, зважаючи на ті результати, які ГУР показує на фронті. То може питання в іншому? Наприклад, в тому, що він має найвищу оцінку серед українців за ефективність своєї роботи», – пише Таран.

За його словами, 64,7% опитаних українців схвалюють роботу Буданова, визнавши його найбільш ефективним на своїй посаді. Також він посідає одне з провідних місць як у персональних політичних симпатіях, так і в потенційних партійних рейтингах. Таран вважає, що ця популярність може стати фундаментом для політичної кар’єри Буданова: «Народ не проведеш бо люди все бачать та відчувають. Тому Буданов стабільно входить у групу топ-фігур за довірою та позитивною оцінкою роботи. Все це дозволяє говорити про позитивну динаміку його підтримки в суспільстві. Отже, не морочте голову, пане Андріє Борисовичу, а визнайте, що Буданов є реально ефективним, потужно знищує ворога та значно послаблює його обороноздатність».

На тлі зростання довіри до військових, на ОП та його ключові фігури, зокрема Андрія Єрмака, сиплються закиди про неефективність і корупцію. Очільник ОП уже став «екзистенційним тягарем для України» – зазначають західні медіа.

Політолог також нагадує, що саме Єрмака президент офіційно визначив відповідальним за підготовку й реалізацію мирних ініціатив. Про це свідчить відповідний указ глави держави. Таран підсумовує, що тепер залишається тільки спостерігати, чим завершиться новий раунд перемовин.

#оп #рейтинг #політика #опитування #війна #буданов #єрмак #таран #безпека #влада #гур #україна